◇ 교원 보직
▲ 관광축제한류대학원장 유종서 ▲ 인문사회대학장 정순분 ▲ 경영대학장 김원겸 ▲ 생명보건대학장 전은미 ▲ AI·창의융합대학장 김창수 ▲ 문화예술대학장 이정임 ▲ 생명보건대학 부학장 박신영 ▲ AI·창의융합대학 부학장 서성호 ▲ 문화예술대학 부학장 김명관 ▲ 주시경교양대학 부학장 김화선 ▲ 인문사회대학 교직과 학과장 이현주 ▲ 소통·협력본부장 전영식 ▲ 기관생명윤리위원회 위원장 이성호 ▲ 교무처장 박현민 ▲ 기획처장 박석준 ▲ 학생처장 박은혜 ▲ 취·창업지원처장 김석출 ▲ 국제처장 윤미연 ▲ 교무부처장 박정현 ▲ 기획부처장 권미형 ▲ 학생부처장 전미선 ▲ 미래교육원장 하승용 ▲ 교육연수원장 이현주 ▲ 산학협력단장 이경찬 ▲ 산학협력단 부단장 서성호 ▲ 배재학당역사박물관장 최종희 ▲ 사회과학연구소장 송승은 ▲ 자연과학연구소장 박신영
◇ 직원 보직
▲ 시설안전처장 염경철 ▲ 대학혁신지원사업단 부단장 박용규 ▲ 국제처 부처장 류영춘 ▲ 비서팀장 겸 홍보팀장 박영하 ▲ 발전기금운영팀장 이숙 ▲ 교무연구팀장 하월수 ▲ 학생복지팀장 전영주 ▲ 총무인사팀장 손영탁
calebcao@newspim.com