"취업, 함께 도전해요"...대전 서구 '청년도전 지원사업' 참여자 모집

총 104명 모집...월 50만원 참여수당 지급

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 공백기 청년의 원활한 사회 진입을 돕기 위해 '청년도전 지원사업' 참여자를 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 고용노동부가 추진하는 공모 사업으로, 서구는 지역 내 청년 활동공간 '청춘스럽'과 함께 5년 연속으로 선정됐다.

대전 서구 2026년 청년도전 지원사업 홍보물. [자료=대전 서구] 2026.02.27 jongwon3454@newspim.com

구는 올해 프로그램을 한층 강화해 청년 도전과 성장을 더욱 체계적으로 지원한다. 사업은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정으로 나눠 운영되며 총 104명이 모집될 예정이다.

참여 대상은 신청일 이전 6개월 이상 취업·교육·직업훈련 이력이 없는 만 18세~39세 청년을 비롯해 ▲자립 준비 청년 ▲청소년 복지시설 입·퇴소 청년 ▲북한 이탈 청년 ▲가습기살균제 피해 청년 등이다.

참여자에게는 월 50만 원 참여 수당이 지급된다. 중장기 과정의 경우 이수 및 취업 시 추가 인센티브가 지급돼 최대 300만 원까지 지원받을 수 있다.

프로그램은 밀착 상담, 자신감 회복, 진로 탐색, 취업 역량 강화, 생활 관리 등 청년 수요에 맞춰 구성된다. 특히 중장기 과정은 외부 연계 프로그램과 자율활동을 추가 편성해 다양한 체험 기회가 제공된다.

참여를 희망하는 청년은 고용24 홈페이지 또는 대전 서구 청년정보플랫폼에서 신청하면 된다. 자세한 사항은 청년도전지원사업 담당자 또는 카카오 플러스 친구 '공백_청춘스럽'을 통해 문의하면 된다.

jongwon3454@newspim.com