아이브 가을, 단독 유튜브 채널 오픈...취향과 일상 담아

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이브 가을이 단독 유튜브 채널을 개설했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 가을의 단독 유튜브 채널 '가을의 온도'를 오픈하고, '가을이는 회의 중···'이라는 제목의 숏폼 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이브 가을. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

지난해 말 가을은 아이브 공식 유튜브 채널의 콘텐츠를 통해 "내년에는 재미있는 유튜브를 해서 잘 되는 게 목표"라며 2026년 개인적인 목표를 전한 바 있다. 이에 올해 자신만의 취향과 감성을 담아낼 유튜브 채널을 정식으로 선보이며 팬들의 기대에 응답했다.

공개된 영상에서 가을은 '시청자들이 가볍게 틀어두고 힐링할 수 있는 공간'을 채널의 방향성으로 제시하는 등 일상 속에서 편안하게 머무를 수 있는 채널을 만들고 싶다는 진심을 전했다. 또한, 셜록 홈즈 시리즈를 비롯한 추리 소설 등 다양한 독서 취향을 소개하며 게스트들과 책을 주제로 대화를 나누고 싶다는 바람도 함께 밝혔다.

이 같은 개인적 취향 공유와 더불어, 가을은 그동안 팀 활동을 통해서도 아티스트로서의 역량을 꾸준히 확장해 왔다. 미니 3집 수록곡 'TKO(티케이오)'와 미니 4집 수록곡 '삐빅 (♥beats)' 안무 작업에 참여해 완성도를 높였으며, 지난해 아이브 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이엠(SHOW WHAT I AM)' 서울 공연에서 처음 선보인 솔로곡 'Odd(오드)'의 작사에 참여해 역량을 입증했다. 해당 곡은 최근 발매된 정규 앨범에 수록된 데 이어 아이브 공식 유튜브 채널을 통해 퍼포먼스 영상이 공개되며 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

가을이 속한 아이브는 지난 23일 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'를 발매하고 컴백했다. 선공개 더블 타이틀곡 '뱅뱅'이 퍼펙트 올킬을 기록했고, 해당 곡으로 음악방송 1위 트로피까지 들어올리며 흥행을 이어가는 가운데, 또 다른 타이틀곡 '블랙홀'(BLACKHOLE)로는 아이브만의 새로운 서사와 압도적인 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

가을의 단독 콘텐츠는 오는 3월부터 유튜브 채널 '가을의 온도'를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

moonddo00@newspim.com