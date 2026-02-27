강용범 경남도의원, 국가첨단전략산업 특화단지 지정 건의안 대표 발의

국산화율 해외 종속 문제 대두

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회 문화복지위원회 강용범 의원(국민의힘)은 경남 방위산업 경쟁력 강화를 위한 국가첨단전략산업 특화단지 지정 건의안을 대표 발의했다고 27일 밝혔다.

정부의 방산·첨단항공엔진 신규 지정에 맞춰 경남을 혁신 거점으로 육성하는 제도 기반 마련이 목적이다.

경남은 항공우주·방산부품·정밀기계 기업과 연구기관이 집적된 국내 최대 방위산업 거점이다. 방위사업청 '2024년 방위산업 실태조사'에 따르면 경남 방산 매출은 국내 50%를 차지한다.

창원과 사천을 잇는 항공·우주 생태계는 생산·R&D·실증까지 완비해 국가 지원이 시급하다. 정부는 2030년대 후반 세계 6대 항공엔진 강국 도약을 목표로 1만5000lbf급 이상 가스터빈엔진을 집중 육성한다.

그러나 KF-21 등 국산 전투기 엔진 국산화율이 낮아 수출 시 원천기술 보유국에 종속되는 한계가 있다. 특화단지 지정으로 핵심 소재·부품·장비 국산화가 필요하다.

경남에는 한화에어로스페이스·두산에너빌리티 등 선도기업과 협력업체가 밀집해 있으며, KAI·우주항공청 등 수요·연구 기반도 갖췄다. 기술 개발부터 상용화까지 전 주기 생태계를 완결할 여건이다. 전국 12개 특화단지 중 도 단위 경남만 제외된 불균형을 개선해야 한다.

강 의원은 "경남은 대한민국 방위산업의 핵심 거점으로, 특화단지 지정은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "국가첨단전략산업 특화단지 지정을 통해 첨단항공엔진 기술 자립을 앞당기고, 경남을 세계 방산시장을 선도하는 혁신 거점으로 육성해야 한다"고 말했다.

