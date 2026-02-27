나주시, 빛가람꿈자람센터 장난감도서관 정식 개관

522종 1582점 구비…놀이체험실 함께 운영

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 빛가람꿈자람센터에 장난감도서관과 놀이체험실을 개관했다고 27일 밝혔다.

27일 나주시에 따르면 이날부터 빛가람꿈자람센터에 위치한 장난감도서관과 놀이체험실을 정상 운영한다.

장난감도서관. [사진=전남 나주시] 2026.02.27 ej7648@newspim.com

장난감도서관은 영유아 발달 단계에 맞춘 교구와 장난감 522종 1582점을 구비했다. 160평(약 529㎡) 규모로 전남 단일 시설 기준 최대 수준을 갖췄으며 회원제로 운영된다.

고가의 장난감을 별도로 구매하지 않고도 아이 발달 단계에 맞는 다양한 장난감을 대여할 수 있어 부모들의 경제적 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 특히 육아지원센터는 정기적인 소독과 위생 관리 시스템을 통해 안전하고 청결한 이용 환경을 유지할 계획이다.

놀이체험실은 테마형 공간으로 구성해 또래와의 상호작용을 통한 사회성 및 창의성 발달을 돕도록 설계했다. 친환경 자재와 안전 설비를 적용해 아이들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 마련한 점도 눈에 띈다.

나주시 관계자는 "부모의 양육 부담을 덜고 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 다양한 정책과 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.

