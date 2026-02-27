이정선 광주시교육감, 개교 앞둔 초교 2곳 안전점검

운수초·참미르초 방문

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이정선 광주시교육감은 올해 개교하는 운수초등학교를 방문해 준비 상황을 점검했다고 27일 밝혔다.

광산구 운수동에 위치한 운수초등학교는 일반 12학급, 특수 1학급 등 총 13학급 규모로 오는 3월 3일 입학식과 함께 공식 개교한다.

참미르초운수초 개교 최종 점검. [사진=광주시교육청] 2026.02.27 bless4ya@newspim.com

이 교육감은 운수초의 ▲교실 및 특별실 기자재 현황▲급식시설 운영 및 위생▲체육관 및 운동장 안전시설▲교육과정 운영 준비상황 ▲학생 통학로 안전 확보 상태 등을 살폈다. 지난 24일에는 북구 용두동에 신설되는 참미르초등학교를 방문해 개교 준비상황을 점검했다.

참미르초는 일반 27학급, 특수 1학급 등 총 28학급 규모이며 병설유치원은 일반 3학급, 특수 1학급 등 총 4학급으로 운영된다. 광주지역 초등학교 신설은 지난 2019년 빛여울초등학교에 이어 7년 만이다.

이정선 교육감은 "신설학교가 안정적으로 운영되기 위해서는 꼼꼼한 준비가 필요하다"며 "아이들이 새로운 학교에서 설레는 마음으로 첫발을 내디딜 수 있도록 개교 전까지 미비한 점을 철저히 보완하겠다"고 말했다.

