전남도·22개 시군, 에너지 대전환 전략 논의

햇빛소득마을 500개 조성 목표…지원단 운영·시군 밀착지원

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 정부 에너지 정책에 선제적으로 대응하고, '햇빛소득마을' 등 에너지 현안을 점검하고자 22개 시군과 머리를 맞댔다.

전남도는 유현호 전남도 에너지산업국장과 22개 시군 에너지 담당 과장 등 100여 명이 참석한 가운데 '도-시군 에너지 정책 간담회'를 지난 26일 국립목포대학교 남악캠퍼스에서 개최했다고 27일 밝혔다.



간담회는 2030년까지 재생에너지 보급 100GW와 햇빛소득마을 2500개 조성을 목표로 하는 정부 정책 기조에 발맞춰, 도내 에너지 현안을 점검하고 지자체 간 긴밀한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

전남도-시군 에너지 정책 간담회. [사진=전남도] 2026.02.27

이날 회의는 크게 두 세션으로 나눠 진행됐다. 첫 세션은 전남도의 핵심 추진 과제인 '햇빛소득마을'에 대한 도의 추진 방향 설명과 함께, 22개 시군의 현재 대상지 발굴 현황 등에 대한 심도 있는 토의가 이뤄졌다.

전남도는 2030년까지 햇빛소득마을 500개(매년 100개소) 조성을 목표로 삼고 있으며, 이를 위해 도-녹색에너지연구원 등으로 구성된 현장지원단을 운영해 공모 준비부터 입지 발굴, 애로사항 해소 컨설팅 등 시군을 밀착 지원할 계획이다.

두 번째 세션에선 ▲신재생에너지법 개정에 따른 이격거리 규제 해소 ▲재생에너지 공급 계획 수립 ▲배전망 에너지저장장치(ESS) 설치 허가기준 일원화 ▲해상풍력특별법 주요 내용 등 굵직한 에너지 현안과 정책 동향도 공유됐다. 특히 고흥군 등 선도적으로 대상지를 발굴하고 있는 시군의 우수사례 발표가 이어지며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

전남도는 최근 산업용 전기요금의 지역별 차등요금제 도입 등 지역에 유리한 환경이 조성되고 있는 만큼 전남의 우수한 재생에너지 공급 능력을 무기로 대규모 기업 유치와 지역 경제 활성화를 이끌어낸다는 복안이다.

유현호 에너지산업국장은 "이격거리 규제 해소와 전기요금제 개편은 전남의 재생에너지 경쟁력을 극대화할 기회"라며 "도와 시군이 원팀으로 협력해 500개 햇빛소득마을 목표를 조기 달성하고 'Y4노믹스' 실현을 통해 전남이 대한민국 에너지 전환을 선도하도록 하겠다"고 말했다.

