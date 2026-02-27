서울 청년들, 1박2일 '강진푸소'서 농촌 정 나눠

청자축제·다산초당 탐방 등 도시-농촌 교류 확대

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 추진하는 농촌 체류 교류 프로그램 '푸소(FUSO)'에 서울 청년들이 참여해 농촌의 따뜻한 정을 나눴다.

27일 강진군에 따르면 서울 관악구와 금천구 청년센터 회원 등 도시 청년 90여 명은 지난 26일부터 27일까지 1박 2일 일정으로 강진군을 방문해 푸소 체험을 진행했다.

이번 행사는 강진군과 강진군문화관광재단, 강진청년센터가 협력해 마련한 프로그램으로, 단순 관광을 넘어 도시와 농촌 간 교류에 초점을 맞췄다.

서울청년푸소체험. [사진=강진군] 2026.02.27 ej7648@newspim.com

참가자들은 강진청자축제장을 방문해 지역 문화를 체험하고, 푸소 농가에서 숙박하며 식사 준비와 마을 주민과의 대화를 통해 농촌 일상을 함께했다. 이어 이튿날에는 다산초당과 백련사를 답사하며 강진의 역사와 인문 정신을 배우는 시간을 가졌다.

참가자 한 명은 "농가 어르신들과 식사하며 나눈 삶의 이야기가 가장 기억에 남는다"며 "짧은 일정이었지만 강진이 따뜻한 고장이라는 인상을 받았다"고 소감을 밝혔다.

강진군은 이번 체험이 푸소 사업이 단순한 관광상품을 넘어 청년층 '관계인구'를 확대하는 플랫폼으로 발전하고 있음을 보여주는 사례라고 설명했다.

강진군 문화관광과 관계자는 "도시 청년들이 강진에서 직접 체류하며 지역과 소통했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 청년교류형 체류 프로그램을 확대해 지역 활력 제고와 관계인구 유입을 추진하겠다"고 말했다.

강진군은 앞으로 청년 맞춤형 푸소 프로그램을 지속적으로 개발해 도시 청년과의 연결을 강화하고 체류형 교류를 통한 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

