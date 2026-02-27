라이즈 월드투어 콘서트, 극장 라이브 뷰잉·온라인 생중계로도 만난다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 그룹 라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 첫 월드 투어 피날레 공연에 영화관 라이브 뷰잉 및 온라인 생중계 회차가 추가됐다.

'2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL'(2026 라이즈 콘서트 투어 [라이징 라우드] 피날레 인 서울)은 오는 3월 6~8일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최되며, 앞서 팬클럽 선예매만으로 모든 회차가 전석 매진되어 라이즈의 티켓 파워를 입증한 바 있다.

그룹 라이즈. [사진=SM엔터테인먼트]

특히 글로벌 팬들의 성원에 힘입어 7일 공연은 국내 포함 일본, 스페인, 멕시코, 홍콩, 태국, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 마카오까지 전 세계 10개 지역 영화관의 라이브 뷰잉이 진행되며, 대만과 인도네시아는 이미 매진 후 신규 상영관 오픈이 결정되어 라이즈의 높은 인기를 실감케 했다.

국내의 경우 메가박스 전국 8개 지역 총 41개 상영관에서 단독으로 펼쳐지며, 당초 예정된 36개 상영관이 지난 24일 예매 오픈 이후 빠르게 매진을 기록해 5개 상영관이 새롭게 마련되기도 했다.

공연 첫날인 6일과 마지막날인 8일에는 비욘드 라이브 및 위버스를 통한 온라인 생중계도 결정됐다. 글로벌 팬들은 라이즈의 공연을 '안방 1열'에서도 즐길 수 있으며, 관람권은 현재 각 플랫폼에서 예매 가능하다.

