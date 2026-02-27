에스파·앤더슨 팩, 컬래버 싱글 '키체인' 27일 오후 2시 발매

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스파(에스엠엔터테인먼트 소속)가 팝스타 앤더슨 팩과 컬래버레이션한 싱글 '키체인(프롬 더 필름 케이팝스!)'이 27일 공개된다.

27일 오후 2시 각종 음악 사이트를 통해 글로벌 공개되는 '키체인(프롬 더 필름 케이팝스!)'은 앤더슨 팩이 제작·연출한 영화 '케이팝스!'의 오리지널 사운드 트랙으로, 앤더슨 팩 특유의 힙합, R&B, 펑크 루트 사운드에 에스파의 독보적인 바이브가 더해져 전 세계 음악 팬들의 좋은 반응이 기대된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 키체인 커버. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

특히 앤더슨 팩은 2016년 발매한 앨범 '말리부'(Malibu)로 첫 그래미상 후보로 지명되며 스타덤에 오른 한국계 미국인 팝스타로, 2021년 브루노 마스와 함께한 프로젝트 그룹 '실크 소닉'(Silk Sonic)으로도 활동하며 미국 빌보드 핫100 차트 1위 및 총 9개의 그래미상을 받은 세계적인 뮤지션인 만큼, 이번 에스파와의 협업에 이목이 집중된다.

앤더슨 팩이 제작·연출·출연한 '케이팝스!'는 미국 내 주요 다문화 중 하나로 성장한 한인 사회의 모습을 그려 한인들의 문화·음악·정체성이 녹아 들어 있는 가족 코미디 영화로, 27일 북미 개봉된다.

