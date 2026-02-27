"핵심 인재들 '도약' 돕는다"...세종시 '이음마당' 개최

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시 우수 인재들이 활발한 교류를 통해 성장과 도전 발판을 마련할 수 있도록 돕는 첫 소통의 장이 마련됐다.

세종시와 세종연구원은 지난 26일 박연문화관에서 지역 내 우수 인재들이 참석한 가운데 '2026년 세종인재 이음마당'을 개최했다고 27일 밝혔다.

최민호 세종시장이 박연문화관에서 '세종인재 이음마당'에 동참했다. [사진=세종시] 2026.02.27 jongwon3454@newspim.com

이번 행사는 지역 내 우수 인재들 간 네트워크 형성을 돕고 지역과 연결기반을 다지기 위한 첫 교류 행사로 2023년부터 지난해까지 선발된 핵심인재 성적우수 장학생 30여 명이 참석했다.

핵심인재 성적우수 장학사업은 학업성적이 우수한 고등학생을 선발해 1인당 70만 원의 장학금을 지원하는 사업으로 2023년 190명, 2024년 211명, 2025년 168명이 선발된 바 있다.

이날 1부 행사에서는 앞으로 장학생들 간 지속적인 교류가 이뤄질 수 있도록 운영진을 구성하고 분야별로 지역사회 발전 아이디어를 제안하는 숙의형 토론이 이뤄졌다.

2부 행사에는 최민호 시장이 참석한 가운데 지역 인재들의 진로와 역할, 지역사회 기여 방안 등에 대해 의견을 나누는 뜻깊은 자리가 이어졌다.

최민호 세종시장은 "지역 내 우수 인재들이 서로 배우고 협력하며 미래를 함께 만들어가는 주역으로 자리매김하길 바란다"며 "앞으로도 인재들이 지속적으로 교류하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 세종시는 매년 성적·특기 우수인재, 기초·차상위, 장애인, 다문화 가정 등 12개 분야의 장학생을 선발해 지원하고 있다.

