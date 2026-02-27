韩KOSPI指数市值全球第九 半导体引领重估行情

纽斯频通讯社首尔2月27日电 韩国综合股价指数（KOSPI）史上首破6300点大关。指数不仅刷新纪录，更是市值全球排名上升、以半导体为中心的盈利动能增强、制度改革预期等多重因素叠加，推动韩国股市整体进入重估阶段。

图为26日，韩国KOSPI指数涨至6307点。【图片=纽斯频通讯社】

KOSPI指数26日报收6307点，较前一交易日暴涨223点（3.67%）。继前一日盘中触及6144点后，仅隔一天便再创历史新高。自上月27日破5000点以来，仅用一个月时间站上6300点。

有价证券市场总市值约达5200万亿韩元，较突破5000点时（约4204万亿韩元）增加近1000万亿韩元。今年1月1日至25日，KOSPI指数涨幅达44%，在二十国集团（G20）中高居榜首。

韩国交易所分析称："受人工智能（AI）内存半导体需求扩大及业绩向好推动，电气电子板块领涨；中东地缘政治风险带动军工板块走强；海外项目订单预期反映在造船、核电、建设板块，共同推高指数。金融、证券、保险板块也因分红预期及交易额增长带来的业绩改善预期，为指数上涨提供支撑。"

据彭博社统计，韩国股市总市值达3.76万亿美元，超越法国（3.69万亿美元），跃居全球第九。今年迄今增加约2.23万亿美元。有分析认为，继德国之后又超越法国，表明全球资金正在重新评估韩国市场。

此轮上涨的核心动力来自半导体。"内存超级周期"预期与AI基础设施投资扩大成为关键引擎。三星电子和SK海力士携手上涨，引领指数走高。分析指出，内存供需紧张与AI需求扩大叠加，使得全球科技股上涨的红利正向韩国半导体企业扩散。

供需环境也颇为有利。大信证券将全球最大被动投资管理公司贝莱德增持韩国企业股权的公告解读为被动资金流入信号。除了SK海力士和三星电机，贝莱德还陆续公告对金融、消费类股票持股超过5%，显示全球资金正在对韩国股市整体进行再配置。

制度环境也趋于友好。修订商法、股息收入分类征税、库存股注销等股东回报强化政策，正逐步增强市场对消除"韩国折价"的期待。

国内外券商普遍以半导体盈利上调为依据，认为仍有上涨空间。韩亚证券将今年KOSPI净利润预期上调至457万亿韩元，并分析称上调部分的96%来自半导体。预计半导体净利润占比将达55-56%，创历史新高。特别是若适用历史最高市盈率，KOSPI高点有望触及7800点。

全球投行看法同样积极。麦格理证券将三星电子目标股价上调至34万韩元，SK海力士上调至170万韩元。基于DRAM和NAND价格强势至少持续两年的判断，麦格理将三星电子2026年和2027年每股收益预期分别上调73%和82%，SK海力士则分别上调58%和77%。

摩根士丹利也基于半导体行业复苏，上调2026年和2027年每股收益预期（分别上调23%和16%）。摩根士丹利认为，三星电子的盈利能力在全球处于顶尖水平，预计明年营业利润将达到约2406亿美元，超过英伟达、谷歌、微软、苹果等公司。

专家普遍认为，此次突破6300点并非短期过热，而是结构性重估阶段。但也指出，半导体行业景气度与全球流动性环境将是决定未来走向的关键变量。但随着上涨速度加快，按行业和个股进行甄别的重要性日益凸显。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社