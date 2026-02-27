[속보] 李대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문…정상회담·친교 일정

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3월 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈으로 방문해 정상회담과 친교 일정을 갖는다.
강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 3월 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬을 갖는다"고 밝혔다.
강 대변인은 또 "3월 3일부터 4일까지 필리핀 마닐라를 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화할 예정"이라고 말했다.
