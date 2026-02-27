쏘닉스, 美 윌슨커넥티비티와 5년 장기공급계약 체결

글로벌 톱티어 부품사 대체하며 기술력 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 통신 필터 기술 전문 파운드리 기업 쏘닉스는 미국 윌슨커넥티비티와 TF-SAW(박막 탄성파) 파운드리 기술 기반 통신 필터 모듈에 대한 5년 장기공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 윌슨커넥티비티는 미국 유타주에 본사를 둔 5G 신호증폭기 장비 분야 선도 기업으로 북미 무선통신 인프라 시장에서 높은 기술력과 점유율을 확보하고 있다. 쏘닉스는 신호증폭기의 핵심 부품인 고내전력 및 저손실 TF-SAW 파운드리 기반 통신 필터 모듈을 공급하며, 공급 물량은 계약 체결 이후 확정되는 제품 발주에 따라 순차적으로 납품할 예정이다.

특히 윌슨커넥티비티는 기존에 글로벌 톱티어 통신부품 업체로부터 연간 100만 달러 이상 규모의 통신 필터 모듈을 공급받아 왔으나 해당 물량을 쏘닉스 통신 필터 모듈로 전량 대체하게 되면서 쏘닉스의 고성능 TF-SAW 파운드리 기술력과 품질 경쟁력이 글로벌 시장에서 공식적으로 입증된 것으로 평가된다.

쏘닉스 로고. [사진=쏘닉스]

또한 신호증폭기는 광활한 국토와 장거리 통신 환경을 가진 미국에서 통신 품질 유지에 필수적인 핵심 인프라 장비로 5G 커버리지 확대와 함께 안정적인 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 이번 장기 공급 계약을 통해 쏘닉스는 북미 5G 인프라 시장 내 안정적인 중장기 매출 기반을 확보하고 무선통신장비 영역으로의 사업 확장을 본격화할 것으로 기대된다.

양형국 쏘닉스 대표이사는 "본 계약은 글로벌 톱티어 부품사를 대체해 미국 주요 통신장비 기업과 직접 장기 공급계약을 체결했다는 점에서 당사의 TF-SAW 파운드리 기술 경쟁력을 입증한 의미 있는 성과"라며 "현재 북미 글로벌 웨어러블 고객사에 공급 중인 TF-SAW 파운드리를 5G 무선통신장비 및 글로벌 인프라 시장으로 적용 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 윌슨커넥티비티는 쏘닉스로부터 공급받은 필터 모듈을 자사 신호증폭기에 탑재해 미국 시장에 본격 공급할 계획이다.

