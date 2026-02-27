HLB생활건강, 대구한의대 산학협력 우수기업상 수상

공동 연구 '미인실록 펩타이드 헤어&바디' 출시로 기술혁신 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB글로벌 자회사인 HLB생활건강은 대구시 호텔수성에서 열린 대구한의대학교 산학연협력 성과 확산 포럼에서 산학협력 우수기업상을 수상했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 포럼은 지역 기업과 대학이 함께 만드는 상생 모델을 공유하고, 산학연 협력을 통해 성장한 우수기업의 성과를 널리 확산하기 위해 마련됐다.

HLB생활건강은 대구한의대학교 가족기업으로서 산학연계교육, 공동 연구개발, 기술이전 등 다양한 산학협력 활동을 통해 기술혁신과 지역 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

김혜란 HLB생활건강 대표이사(오른쪽)가 최근 개최된 '대구한의대학교 산학협력 성과 확산 포럼'에서 산학협력 우수기업상을 수상하고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=HLB생활건강]

특히 HLB생활건강과 대구한의대학교는 'K-MEDI 성장 및 화장품 산업 공동협력 MOU'를 체결한 이후 지속적인 공동 연구를 추진해왔다. 그 성과로 두피·모발·바디케어 플랫폼 처방 기술을 기반으로 개발한 '미인실록 펩타이드 헤어&바디 라인'을 출시했다.

또한 미인실록 펩타이드 헤어&바디 제품은 펩타이드 전문기업 HLB펩의 고기능 펩타이드를 제형에 안정적으로 적용하고, 생체 친화적 전달 효율을 극대화하는 시스템 설계 기술을 확립한 것이 특징이다. HLB생활건강은 기존에 폐기되던 술지게미를 유효 성분이 풍부한 발효 바이오 원료로 전환하는 업사이클링 기술을 접목해 제품 완성도를 높였다.

김혜란 HLB생활건강 대표이사는 "앞으로도 대구한의대와의 긴밀한 협력을 통해 차별화된 제품을 지속적으로 선보이며 K-뷰티 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com