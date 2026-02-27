韩公布高级公职人员财产情况 "李在明政策导师"李汉柱居首

纽斯频通讯社世宗2月27日电 最新报告显示，被誉为韩国总统李在明"政策导师"的经济人文社会研究会理事长李汉柱申报约75亿韩元（约合人民币3584万元）个人财产，在公开的120名前任及现任政府高级公职人员中居首。

资料图：被誉为韩国总统李在明"政策导师"的经济人文社会研究会理事长李汉柱申报约75亿韩元（约合人民币3584万元）个人财产。【图片=纽斯频通讯社】

政府公职人员伦理委员会27日在官方公报上公布了包括李汉柱在内的120名前任及现任政府公职人员的财产变动情况。本次财产公开对象为自去年11月2日至12月1日期间身份发生变动的高级公职人员及退休人员。

李汉柱被认为是李在明的"政策导师"及"基本社会"构想的设计者。李在明担任执政党共同民主党党首期间，他曾担任民主研究院院长；现政府成立后，他曾担任国政企划委员会委员长。去年12月，他被任命为总统政策特别辅佐官。

去年11月被任命为总统秘书室第二室长的吴尚晧申报财产4161万韩元，国务调整室反恐中心主任朴元浩（音）申报财产11.7025亿韩元。

法制处次长崔荣灿在2月公开人员中财产位居第二，申报54.7116亿韩元。其中，本人及配偶名下的建筑价值36.8095亿韩元，存款总额8.3073亿韩元，证券总额7.7395亿韩元。

此外，财政经济部（原企划财政部）企划协调室长黄淳官申报21.9182亿韩元，次官助理姜奇龙申报14.4806亿韩元，发言人刘秀永（音）申报15.3276亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社