앤스로픽 CEO "AI 군사무기화 빗장 못 푼다...국방부의 요구 거부"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 앤스로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 현지시간 26일 국방부의 군사작전 수행에 걸림돌이 되지 않게 자사 인공지능(AI) 모델의 안전장치(safeguards)를 제거하라는 정부측 요구를 수용할 수 없다는 방침을 재차 확인했다.

앤스로픽은 자사의 AI 기술이 아무런 제어장치 없이 자율 무기 체계에 전용되지 않도록, 그리고 미국 내 감시활동에 사용되지 않도록 최소한의 윤리적 안전장치를 두고 있다. 미 국방부는 이러한 가이드라인이 군 작전에 방해가 되는 만큼 이를 제거하지 않으면 앤스로픽의 AI(클로드)를 국방부 시스템에서 제외하겠다고 압박해왔다.

로이터에 따르면 아모데이 CEO는 이날 성명에서 "국방부는 '모든 합법적 용도(any lawful use)'에 동의하는 AI기업들, 그리고 안전장치를 제거하는 AI기업들과만 계약을 맺겠다는 입장을 밝혔다"고 알리면서 앤스로픽은 내부 윤리상 국방부의 이러한 요구에 응할 수 없다고 밝혔다.

그는 "국방부는 앤스로픽이 안전장치를 유지한다면 국방부 시스템(국방부의 발주 계약)에서 제외하겠다고 위협했고 더 나아가 우리 회사를 '공급망 리스크(supply chain risk)'로 지정하고 국방물자생산법(Defense Production Act)을 발동해 안전장치 제거를 강제하겠다고도 했다"고 그간의 상황을 설명했다.

아모데이 CEO는 "어떤 위협에도 우리의 입장은 변하지 않는다"며 "우리는 양심상 국방부의 요청을 수용할 수 없다"고 거부 의사를 분명히 했다. 국방부는 로이터의 논평 요청에 즉각 응하지 않았다.

아모데이는 CEO는 "계약 상대방을 자율적으로 선정하는 것은 국방부의 권한"이라면서도 "앤스로픽의 기술이 우리 군에 제공하는 가치가 상당한 만큼, 국방부가 이를 재고해주길 바란다"고도 말했다.

이어 "만약 국방부가 앤스로픽을 계약 명단에서 제외하기로 결정한다면, 우리는 국방부가 다른 공급업체로 원활하게 전환할 수 있도록 협력할 것"이라고 덧붙였다.

한편 앤스로픽 대변인은 "회사는 계속해서 협상할 준비가 돼 있다"며 "미 국방부와 미군 장병들을 위한 작전 연속성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

앤스로픽 AI 플랫폼 [사진=블룸버그]

