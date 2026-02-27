코스피, 글로벌 9위로 도약...프랑스·독일 제쳤다

'반도체 슈퍼사이클'에 글로벌 위상 격상

시총 3.76조달러로, G20中 상승률 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 사상 처음 6300선을 돌파했다. 단순한 지수 신기록을 넘어 시가총액 기준 글로벌 순위 상승, 반도체 중심 이익 모멘텀 강화, 제도 개혁 기대가 맞물리며 한국 증시 전반의 재평가 흐름이 뚜렷해지고 있다.

코스피는 26일 전 거래일 대비 223포인트(3.67%) 오른 6307에 마감했다. 전날 장중 6144포인트를 기록한 데 이어 하루 만에 다시 최고치를 경신했다. 지난달 27일 5000선 돌파 이후 불과 한 달 만에 6300선을 넘어선 셈이다.

상장 시가총액은 약 5200조원으로, 5000선 돌파 당시(약 4204조원) 대비 1000조원 가까이 증가했다. 상승 속도도 가파르다. 올해 1월 1일부터 전날까지 코스피 상승률은 44%로 주요 20개국(G20) 중 1위를 기록 중이다.

한국거래소는 "AI 메모리 반도체 수요 확대와 실적 호조로 전기·전자 업종이 상승을 주도했고, 중동 지정학 리스크에 따른 방산 강세, 해외 프로젝트 수주 기대가 반영된 조선·원전·건설 업종이 동반 상승했다"며 "금융·증권·보험 업종 역시 배당 기대와 거래대금 증가에 따른 실적 개선 전망으로 지수 상승을 뒷받침했다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 李대통령 지지율이 67%로 '취임 후 최고치'를 기록한 26일 오후 코스피가 전장 종가보다 223.41 포인트(3.67%) 상승하며 6307.27로, 코스닥은 22.90 포인트(1.97%) 상승한 1188.15로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 2.70원 하락한 1426.70원에 주간거래를 마감했다. 2026.02.26 yym58@newspim.com

한국거래소 측은 "AI 메모리 반도체 수요 확대와 실적 호조로 전기·전자 업종이 증시 상승을 주도하는 가운데, 중동 지역 등 지정학적 위기에 방산 관련 업종이 강세를 보였고, 해외 대형 프로젝트 수주 및 발전 설비 수출이 가시화되며 조선·원전(기계·장비) 및 건설 업종이 상승세를 시현했다"며 "금융·증권·보험 업종은 배당 기대 및 거래대금 증가, 예탁금 확대 등에 따른 실적 개선으로 증시 상승을 뒷받침했다"고 분석했다.



◆ 반도체가 이끄는 상승 랠리…세계 9위 오른 한국 증시

글로벌 순위 측면에서도 변화가 감지된다. 블룸버그 집계에 따르면 한국 주식시장 시가총액은 3조7600억달러로 프랑스(3조6900억달러)를 넘어 세계 9위로 올라섰다. 올해 들어 약 2조2300억달러가 증가한 수치다. 독일에 이어 프랑스까지 추월하며 글로벌 자금이 한국 시장을 재평가하고 있다는 해석이 나온다.

상승의 중심에는 반도체가 있다. '메모리 슈퍼사이클' 기대와 AI 인프라 투자 확대가 핵심 동력으로 작용하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승하며 지수를 견인했고, 메모리 수급 타이트와 AI 수요 확대가 맞물리며 글로벌 기술주 랠리의 수혜가 한국 반도체 기업으로 확산되고 있다는 분석이다.

수급 여건도 우호적이다. 대신증권은 글로벌 최대 패시브 운용사 블랙록의 한국 기업 지분 확대 공시를 패시브 자금 유입 신호로 해석했다. SK하이닉스와 삼성전기 외에도 금융·소비재 종목에 대한 5% 초과 보유 공시가 이어지며 한국 증시 전반에 대한 글로벌 자금 재배분이 진행되고 있다는 평가다.

이경민 대신증권 연구원은 "블랙록의 연이은 지분 확대는 개별 종목 투자가 아니라 한국 증시 전체에 대한 패시브 자금 유입 흐름으로 볼 수 있다"고 진단했다.

제도적 환경도 우호적이다. 상법 개정, 배당소득 분리과세, 자사주 소각 논의 등 주주환원 강화 정책이 '코리아 디스카운트' 해소 기대를 키우고 있다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

◆ 7800선 문 열었다? 삼성전자, 글로벌 최상위권 이익 추정

국내외 증권사들은 반도체 이익 상향을 근거로 추가 상승 여력을 제시하고 있다. 하나증권은 올해 코스피 순이익 전망치를 457조원으로 올렸고, 상향분의 96%가 반도체에서 발생했다고 분석했다. 반도체 순이익 비중은 55~56%로 역대 최고 수준에 이를 것으로 예상했다. 특히 역사적 주가순이익배율 고점을 적용할 경우, 코스피 고점이 7800선 수준까지 열릴 수 있다고 진단했다.

사진은 지난해 10월 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

글로벌 IB들도 시각도 긍정적이다. 맥쿼리증권은 전날 삼성전자 목표주가를 34만원, SK하이닉스를 170만원으로 상향 조정했다. D램과 낸드 가격 강세가 최소 2년간 이어질 것으로 보고 삼성전자의 2026년과 2027년의 주당순이익(EPS) 전망치를 각각 73%, 82% 상향했다. SK하이닉스에 대해서는 각각 58%, 77%로 조정했다.

모건스탠리 역시 반도체 업황 회복을 반영해 2026년(23%)과 2027년(16%) EPS 전망을 상향 조정했다. 모건스탠리는 삼성전자의 수익성 체력도 글로벌 최상단 수준으로 평가, 내년 영업이익 추정치 기준으로 삼성전자가 약 2406억달러를 기록해 엔비디아, 구글, 마이크로소프트, 애플 등을 상회할 것으로 봤다.



시가총액은 이들 기업 대비 낮지만 이익 규모는 글로벌 최상위권이라는 점에서, 한국 반도체 기업의 밸류에이션 재평가 여지가 남아 있다는 분석이다. 다만 모건스탠리는 오는 2028년 EPS는 9% 하향 전망했다. 대규모 생산능력 증설이 본격화될 경우 메모리 평균판매가격(ASP)에 하방 압력이 가해질 수 있다고 본 셈이다.

전문가들은 이번 6300선 돌파를 단기 과열이 아닌 구조적 재평가 국면으로 보는 시각이 우세하지만, 반도체 업황과 글로벌 유동성 환경이 향후 방향성을 좌우할 핵심 변수라고 지적한다.

결국 이번 랠리는 반도체 중심 이익 상향과 정책 모멘텀이 결합된 결과다. 다만 상승 속도가 가파른 만큼 업종별·종목별 옥석 가리기 전략이 중요해지고 있다는 평가다.







dconnect@newspim.com