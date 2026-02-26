김진명 임실군수 출마예정자 출판기념회 성료

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 김진명 임실군수 출마예정자 출판기념회가 26일 임실군민회관에서 정계·지역주민 등 1500여명이 참석한 가운데 지역발전 대안을 공유하며 성황리에 개최됐다.
김 출마예정자는 이 자리에서 지역주민 소득향상을 통한 임실의 미래 비전과 지방소멸 해법을 담은 '더임실, 더불어 김진명' 저서를 소개했다.
이날 출판기념회에는 안호영·이원택 국회의원, 심민 임실군수, 장종민 임실군의장 등이 참석해 축하했다.
또 김관영 전북도지사, 추미애·박희승·박찬대·서영교·전현희·이건태·한준호 국회의원, 김윤덕 국토부장관, 이성윤·박지원 더불어민주당 최고위원 등이 영상으로 축하를 더했다.
'더임실, 더불어 김진명'은 지방소멸 위기를 진단하고 이를 극복하기 위한 구체적인 정책 대안을 제시하고 있다.
특히 △임실형 기본소득(농촌주민수당) △피지컬 AI 산업을 통한 지역경제 혁신 △햇빛배당을 활용한 지속가능한 소득 모델 등 실행 중심의 정책 구상이 담겼다.
김진명 저자는 "이 책은 개인의 이야기가 아니라 임실의 미래를 함께 고민하기 위한 기록"이라며 "지원받는 지역이 아니라 스스로 성장하는 임실을 만들기 위한 설계와 준비의 과정"이라고 밝혔다.
한편 저자 김진명은 햇빛배당 임실네트워크와 피지컬AI임실위원회의 두 단체 상임대표를 맡고 있다.
