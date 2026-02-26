경남도, 이·통장 종합건강검진비 지원 지속 확대

76개 지정 의료기관에서 검진 가능
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 현장 행정의 핵심인 이·통장의 건강관리를 위해 올해도 종합건강검진비 지원사업을 이어간다고 26일 밝혔다.
도는 이·통장에게 1인당 최대 30만 원의 검진비를 지원하며, 지난해 제도 시행 첫해 운영 과정에서 나타난 불편사항을 개선해 이용 편의성을 높였다. 현장 활동이 잦은 이·통장의 특성과 건강관리 필요성을 반영한 조치다.
이 사업은 2024년 도지사–이·통장 간담회에서 제기된 건의사항을 근거로, 2025년 전국 광역자치단체 중 처음 도입됐다. 행정시책 지원과 주민 이동사항 파악, 재난 복구 등 지역 최일선에서 활동 중인 이·통장을 체계적으로 지원하기 위한 것이다. 현재 도내에는 8343명의 이·통장이 임명돼 있다.
도는 출생연도 기준을 폐지해 올해부터 홀수·짝수 구분 없이 모든 이·통장이 지원받을 수 있도록 제도를 변경했다. 격년제 운영 체계는 유지하되, 신청 폭을 확대해 실질적 수혜 대상을 넓혔다.
사업은 경상남도의사회와 협력해 도내외 76개 지정 의료기관을 지정, 거주 지역과 관계없이 검진서비스를 이용할 수 있도록 했다. 검진 희망자는 사전 예약 후 지정 의료기관을 방문해 신분증과 재직증명서를 제시하고 검진을 받은 뒤, 납부 영수증을 첨부해 소속 시·군에 실비 청구하면 된다.
이 밖에도 이·통장 단체 상해보험료 지원, 모범 이·통장 연수, 한마음대회 개최, 유공 표창 및 퇴직 감사패 수여 등 다양한 지원책을 운영하며 현장 행정 참여자의 사기 진작을 도모하고 있다.
도 관계자는 "이·통장은 지역사회 행정의 최일선을 지키는 핵심 인력"이라며 "지속적 건강관리와 복지 지원으로 현장의 활력을 높이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com