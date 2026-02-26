전북자치도 '농생명·피지컬AI·금융특화도시' 3대 전략 본격화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농생명 산업과 피지컬 AI, 연기금 중심 금융특화도시 조성 등 3대 핵심 전략을 본격 추진하며 균형발전 거점 도약에 나선다고 26일 밝혔다.
전북자치도는 새만금을 축으로 농생명 산업의 판을 다시 짠다. 4공구 53ha에 10년간 3875억 원을 투입해 헴프산업클러스터를 조성하고, 전주기 산업 인프라를 구축한다.
헴프산업특별법 제정이 뒷받침되면 국가 표준모델 수립과 산업 확산에 속도가 붙을 전망이다. 신항만 배후단지에는 2조4200억 원 규모의 K-푸드 수출허브단지를 조성해 급증하는 글로벌 수요에 대응한다.
경제성 분석에서 B/C 1.16을 확보했으며, 새만금 기본계획 반영 여부가 사업 추진의 관건이다. 6공구 100ha에는 임대형 스마트팜을 구축해 청년농의 진입 장벽을 낮추고 생산·수출을 연계하는 선순환 체계를 완성한다.
미래 제조 혁신도 가속한다. 전북 제조업은 중소·중견기업 비중 98.7%, 국내 상용차 생산의 94%를 차지하는 구조로 다품종 소량 유연생산에 강하다.
이를 기반으로 피지컬 AI 국가사업화를 확정했으며, 전북대·KAIST 공동 융합캠퍼스 조성도 추진 중이다. 연구개발과 인재양성을 결합해 AI 제조혁신 거점으로 도약한다는 전략이다.
재생에너지 기반도 강화한다. 새만금은 2029년까지 수상태양광 1.2GW 조기 공급과 1.5GW 전력공급 역량을 확보한다.
지역 생산 에너지를 지역 산업에 활용하는 지산지소 모델을 통해 자립형 산업 생태계를 구축하고, RE100 선도지역 지정에도 도전한다.
금융 분야에서는 국민연금공단을 중심으로 자산운용 기관을 집적하는 연기금 특화 금융중심지 지정을 추진 중이다.
금융위원회에 지정 신청서를 제출했으며, 서울·부산에 이은 제3 금융축 형성을 목표로 한다. 주요 금융사 투자 논의와 공공기관 2차 이전 유치도 병행한다.
도 관계자는 "핵심 사업은 실행 기반을 충분히 갖춘 상태"라며 "정책적 지원이 더해지면 전북이 균형발전의 실질적 모델로 자리매김할 수 있을 것"이라고 말했다.
