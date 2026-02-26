보넥도 성호, 영화 '초속 5센티미터' 개봉 기념 리메이크 음원 가창 영상 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이넥스트도어 성호가 특별한 가창 영상을 선물했다.
지난 25일 오후 7시 모스트콘텐츠 공식 유튜브 채널에 성호의 '원 모어 타임, 원 모어 찬스'(One more time, One more chance) 스페셜 라이브 영상이 게재됐다.
이 노래는 일본 싱어송라이터 야마자키 마사요시가 부른 '원 모어 타임, 원 모어 찬스'의 리메이크 버전이다. 원곡은 애니메이션 '초속 5센티미터'의 OST로 삽입돼 많은 사랑을 받았다. 실사 영화 '초속 5센티미터'의 한국 개봉을 기념해 성호가 리메이크 음원 가창에 참여했다. 원곡 특유의 애틋하고 서정적인 감성에 성호만의 감정을 더해 또 다른 매력을 완성했다.
영상 속 성호는 직접 기타를 연주하며 가창해 눈길을 끈다. 따뜻한 음색과 섬세한 감정 표현으로 그리움의 정서를 끌어올리면서 원곡이 지닌 감동을 한층 배가한다. 벚꽃이 흩날리는 감성적인 화면 연출 역시 곡의 몰입도를 높인다.
성호는 소속사 KOZ 엔터테인먼트를 통해 "리메이크 프로젝트에 참여하게 되어 기쁘다. 원곡이 가진 애절한 감성을 잘 살리기 위해 많이 고민하며 준비했다"라며 고심의 흔적을 드러냈다. 이어 "'리무진 서비스' 이후 오랜만에 혼자 라이브를 들려드리게 되어 떨리고 원도어(팬덤명) 분들께서 어떻게 들어주실지 무척 궁금하다. 추운 겨울이 지나 따뜻한 봄이 오고 있는 만큼 이번 라이브 영상과 함께 음원도 편안하게 즐겨주시면 좋겠다"라는 소감을 전했다.
성호가 가창한 '원 모어 타임, 원 모어 찬스'는 지난 25일 오후 6시 정식 음원으로 발표됐다.
성호가 속한 보이넥스트도어는 일본에서의 인기에 힘입어 오는 4월 니혼TV에서 팀 이름을 내건 고정 예능 '보이넥스트도어 토모다치 베이스'를 선보인다.
