완주군·지역 4개 대학, 교육발전특구 협약 체결

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 지역의 미래를 책임질 인재 양성과 교육 협력 강화를 위해 관내 4개 대학과 손을 맞잡았다고 26일 밝혔다.
완주군은 이날 기전대학교, 백제예술대학교, 우석대학교, 한일장신대학교와 교육발전특구 대학 연계 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 지역 발전을 위한 완주군만의 지속가능한 상생 모델을 구축하기 위해 마련됐다.
군은 군민을 위한 대학별 특화 교육과정 운영을 적극 지원하고, 각 대학은 인적·물적 자원을 활용해 지역 성장과 주민 삶의 질 향상을 위한 다양한 사업을 발굴·추진할 계획이다.
완주군은 지난 2025년부터 교육발전특구 시범사업을 통해 기전대의 '동물 교감 치유 및 오감 체험 치유', 우석대의 장애 청소년 진로 체험 프로그램 '드림온(Dream-on) 캠퍼스', 한일장신대의 '미술 치유를 통한 편백 숲 힐링' 등을 운영해 왔다.
올해는 백제예술대가 새롭게 참여하면서 교육 콘텐츠가 한층 다양해지고 사업의 내실도 강화될 전망이다.
유희태 완주군수는 "완주군과 대학 간 협력을 통해 상생 시너지를 창출하고, 지역 인재가 우수한 교육 환경 속에서 성장·정주할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "이번 협력이 주민 삶의 질 향상과 지역 경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com