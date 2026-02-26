월간남친 감독, "지수, 노력이 재능을 이겼다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 상상을 현실로 만들고 연애 패러다임을 바꿀 새로운 서비스가 나왔다. 데이트를 위해 한껏 꾸미고 맛집 예약이나 웨이팅을 위해 애쓸 필요도 없다.

26일 서울 종로구에 위치한 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서는 넷플릭스 시리즈 '월간남친' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 김정식 감독을 비롯해 배우 지수, 서인국이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 월간남친 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.02.26 moonddo00@newspim.com

'월간남친'은 ​현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

월간남친은 '연애를 구독할 수 있다면 어떨까'라는 질문에서 출발한 작품이다. 김정식 감독은 "현실에서 상처받은 주인공이 가상현실 속 데이트를 경험하며 치유되는 이야기"라며 "어딘가에서는 이미 개발되고 있을 법한 디바이스를, 시청자가 미리 경험해보는 기회가 될 것"이라고 소개했다. 이어 "여러분이 좋아할 만한 모든 요소를 담았다"고 자신했다.

지수는 작품 선택 이유로 '가상현실'이라는 설정의 현실성을 꼽았다. 그는 "대본을 처음 봤을 때 가상현실이 먼 미래 이야기처럼 느껴지지 않았다"며 "미래와 비슷한 나이대의 캐릭터가 고민하고 헤쳐 나가는 과정이 공감돼 선택하게 됐다"고 말했다.

서인국 역시 세계관의 매력을 강조했다. 그는 "가상현실 세계로 들어간다는 설정 자체가 흥미로웠다"며 "배경과 CG, 테마에 맞는 캐릭터들이 유기적으로 이어지는 스토리가 매력적이었다"고 밝혔다. 특히 "서미래가 가상과 현실을 오가며 겪는 감정 변화가 이야기를 끌고 간다는 점이 인상 깊었다"고 덧붙였다.

지수는 자신이 연기한 서미래에 대해 "사랑에 실패하고 상처받은 뒤 일에 집중하는 '프로 현생러'"라고 설명했다. 그는 "자기 시간을 소중히 여기며 워라벨을 챙기다, 가상현실을 통해 많은 것을 배우고 성장하는 입체적인 인물"이라며 "집에 있는 걸 좋아하는 성격도 나와 닮아 있고, 변화에 대한 두려움을 가진 캐릭터라 많은 분들이 공감하실 것"이라고 말했다.

서인국이 맡은 박경남은 미래의 직장 동료이자 라이벌 같은 존재다. 그는 "일을 맡기면 늘 1위를 만드는 일잘러"라며 "겉으로는 로봇 같아 보이지만, 무뚝뚝함 속에 섬세함과 배려심을 지닌 인물"이라고 소개했다. 이어 "감정 표현에 서툰 경남이 미래를 만나며 어떻게 변해가는지가 관전 포인트"라고 했다.

두 배우는 이번 작품을 통해 처음 호흡을 맞췄다. 서인국은 "현장은 웃음으로 시작해 웃음으로 끝났다. 정말 행복한 촬영장이었다"며 "지수는 사랑스러운 매력을 가진 배우다. 대본 속 서미래보다 지수가 만들어낸 서미래가 더 매력적이었다"고 칭찬했다.

김정식 감독 역시 지수에 대한 신뢰를 드러냈다. 그는 "미래는 현실 속 인물과 가상현실 속 인물, 두 가지 얼굴을 가진 캐릭터"라며 "현실의 미래는 지수와 닮아 있고, 무대 위 화려한 모습은 가상현실 속 미래다. 작품의 95% 이상에 지수가 등장하는데, 모든 설정을 훌륭히 소화해냈다"고 평가했다. 이어 "노력이 재능을 이길 수 있다는 걸 현장에서 배웠다. 함께 연출 작업을 하고 싶을 정도로 열심히 했다"고 덧붙였다.

서인국에 대해서도 "작품을 끝까지 보면 왜 서인국이어야만 했는지 알게 될 것"이라며 "연기 폭과 비주얼의 폭이 모두 필요한 역할인데, 이를 완벽하게 소화했다. 촬영이 없는 날에도 현장에 나와 연습하며 상대 배우를 배려하는 프로였다"고 치켜세웠다.

작품 속 가상현실은 디바이스를 착용하면 곧바로 접속되는 설정이다. 지수는 "가상현실에 들어가면 하늘 색부터 달라지고, 힐링은 물론 다양한 직업도 경험할 수 있다"고 설명했다. 이에 서인국은 "판타지와 게임, 웹툰과 애니메이션을 좋아하는 사람으로서 현실이 아닌 다른 세계를 체험할 수 있다는 점이 매력적이었다"며 "드라마로 구현됐을 때 시청자가 간접 체험할 수 있다는 점이 흥미로웠다"고 말했다.

'월간남친'에는 특별출연 라인업도 눈길을 끈다. 서강준, 김영대, 옹성우, 박재범 등이 다양한 설정 속 남자친구로 등장할 예정이다. 김 감독은 "미래에게 다양한 환경과 캐릭터를 경험하게 해주고 싶었다"며 "짧게 등장하더라도 이미지가 맞는 배우들을 캐스팅했다"고 설명했다.

서인국은 극 중 관계성을 두고 "우리는 '닉주디 조합'"이라며 "혐관에서 시작해 반전이 있는 관계라 보는 재미가 있을 것"이라고 귀띔했다. 지수 역시 "로맨스 장르가 처음이라 걱정도 있었지만, 서인국의 리드를 따라가며 많이 배웠다"고 말했다.

지수는 연기 평가에 대한 부담도 솔직하게 털어놨다. 그는 "다양한 역할을 맡게 되면서 더 좋은 모습을 보여드리고 싶어 감독님과 많이 이야기했다"며 "맞는 옷처럼 캐릭터를 입는 방법을 고민했다. '착붙 캐릭터'라는 말을 들을 수 있으면 좋겠다"고 말했다. 김 감독은 "지수의 성장하는 모습을 분명히 볼 수 있을 것"이라고 힘을 실었다.

또한 지수는 "총 250벌의 의상을 입었다. 이렇게 많은 옷을 입어본 건 처음"이라며 "다양한 테마와 비주얼을 보는 재미도 있을 것"이라고 전했다. 김 감독은 "끝에는 엄청난 반전이 있다. 1화부터 마지막까지 한 순간도 놓치지 말아달라"며 "끝까지 구독해달라"고 당부했다.

월간남친은 오는 3월 6일 금요일 오후 5시, 넷플릭스를 통해 공개된다.

