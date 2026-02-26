고양시, 주민 살피는 '민생행보' 이어간다

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 주민들의 생생한 목소리를 청취하고 민생 현안을 점검하기 위한 '민생현장 소통' 행보를 이어가고 있다.
26일 고양시는 전날 마두2동, 주엽2동, 장항2동 등 1기 일산신도시 중심지역에 위치한 3개 동 통장회의를 잇달아 방문하며 통장들과 소통했다고 밝혔다.
이번 방문은 설 명절 전부터 시작된 민생현장 소통의 일환으로, 오는 3월까지 주민과의 최접점 행정기관인 동 행정복지센터와 통장회의를 순회할 계획이다.
통장회의에 방문한 이동환 고양시장은 설 명절 연휴 지역 치안과 소외계층 돌봄에 힘쓴 통장들의 노고에 감사 인사를 표하고, 노후화된 1기 일산신도시 마을과 상권, 도심 공원 정비 등 주민들의 생활 속 불편사항에 대해 의견을 주고받았다.
또한 행신2동 주차장 설치, 순환자원 무인회수기 추가 설치, 행신역 흡연부스 설치, 보행로 포장 등 주민들의 구체적인 건의사항에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.
이동환 시장은 "환절기는 건조한 기후로 화재 발생이 잦고 주민들의 호흡기 질환이 우려되는 시기이므로, 동네 곳곳의 취약계층 안부를 세심히 살펴달라"며 "행정의 답은 언제나 현장에 있으며, 통장들은 행정과 현장을 잇는 가장 중요한 소통 창구이기 때문에 앞으로도 가교로서의 역할에 힘써달라"고 당부했다.
고양시는 현장 소통 행보를 이어가며, 현장에서 수렴된 주민 목소리를 관련 부서와 검토해 신속히 조치하거나 중장기 계획에 반영할 방침이다.
