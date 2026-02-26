코르티스 한컴타자서 만난다…신보 수록곡 가사, 한컴타자 게임서 최초 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오는 4월 컴백을 앞둔 코르티스가 팬들을 위한 깜짝 이벤트를 준비했다.
코르티스의 신보 수록곡 '영크리에이터크루'(YOUNGCREATORCREW) 가사가 26일 한글과컴퓨터의 타자 연습 서비스 '한컴타자'의 산성비 게임과 온라인 필사 콘텐츠에서 최초 공개된다. 정식 발표되지 않은 곡의 노랫말을 추억의 게임을 통해 선보이는 방식이 신선하다.
이번 협업은 코르티스의 컴백을 기다리는 '코어'(팬덤명)들에게 색다른 즐거움을 안길 것으로 기대된다. 컴퓨터 타자 연습이 생소한 Z세대와 알파세대에는 새로운 경험을, 산성비 게임이 익숙한 사람에게는 추억을 회상하는 기회를 제공한다. 오는 3월에는 '한컴타자'와 협업한 추가 콘텐츠도 공개될 예정이다.
'영크리에이터크루'는 코르티스를 대표하는 수식어인 '영 크리에이터 크루'를 소재로 한 곡이다. '영 크리에이터 크루'라고 스스로를 소개하면서도 한 단어로 규정되고 싶지만은 않은 모순적인 감정을 담았다. 멤버들이 곡 작업에 참여해 자신들만의 길을 걷겠다는 메시지를 가장 코르티스답게 표현했다. 가사를 곱씹어보면 이들의 이야기에 몰입하는 재미를 느낄 수 있다.
코르티스는 지난 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 개최된 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'에서 공연을 펼쳤고, 이곳에서 '영크리에이터크루'를 깜짝 공개했다. 공연 후 10일 만에 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에서 음원 일부와 안무를 활용한 영상이 1만건 이상 게재되는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.
