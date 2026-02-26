대전동물보호사업소 "임시보호 하며 입양 결정하세요"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전동물보호사업소는 '동물 보호센터 임시보호 확대 운영계획'을 마련하고 다음달부터 본격 운영한다.
이번 계획은 입양 전 충분한 숙려기간을 제공하고 장기보호동물의 사회성과 적응력을 높여 실질적인 입양으로 이어지도록 지원이 목적으로 ▲입양 전제 7일 임시보호 ▲동물위탁관리업체 재능기부 임시돌봄 ▲돌봄 품앗이 등 3개의 사업을 추진한다.
'입양 전제 7일 임시보호 사업'은 기존의 짧은 만남 위주의 입양 절차를 보완해 시범 운영한다. 입양 절차는 기존 입양과 동일하며, 대전시 내 보호가 가능한 경우 최대 7일간 가정 임시보호를 실시한 뒤 입양 여부를 결정할 수 있다.
또 장기 보호동물 및 행동 교정이 필요한 동물을 대상으로, '대전시 등록 동물위탁관리업체 재능기부 일시돌봄 사업'을 추진한다. 1~2개월 무상 임시돌봄을 제공하며, 사료 등 필수 소모품은 센터에서 지원한다. 업체와 협력해 입양 홍보도 병행할 계획이다.
기존 '주민참여 자원봉사'는 '돌봄 품앗이'로 명칭을 변경해 지속 운영한다. 어린 동물이나 회복기 동물 등 집중 돌봄이 필요한 경우, 최대 2개월 임시보호를 실시하며 필요한 소모품은 센터에서 제공한다.
아울러 보호동물 성향평가 결과를 공개해 예비 입양자가 생활환경에 맞는 동물을 신중히 선택하도록 돕고, 입양 후 문제행동 상담 등 사후관리 체계도 운영할 예정이다.
센터는 SNS 홍보 강화와 도서관 순회 전시 등 현장 홍보를 통해 시민 접점을 확대해 나갈 계획이다.
김혜정 대전동물보호사업소장은 "임시보호 확대 운영을 통해 보호동물의 입양 기회를 높이고 시민의 입양 부담을 줄이겠다"며 "시민과 관련 업체의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
