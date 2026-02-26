대전그린농업대학, 신입생 모집...스마트·치유농업 등 교육

①[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대전그린농업대학이 2026년 제18기 신입생을 모집한다고 26일 밝혔다.
접수 기간은 다음달 3일부터 6일까지 4일간이며, 교육비는 전액 무료다. 모집 대상은 대전시 거주 농업인, 예비 농업인, 스마트농업과 농업경영 역량 강화를 희망하는 시민 등이다.
교육과정은 전원생활반과 스마트농업반 두 과정으로 운영되며 단순 재배 기술을 넘어 ▲치유농업 ▲스마트농업 기술 ▲데이터 기반 농업 관리 ▲농산물 마케팅 등 농업 전반을 아우르는 통합형 프로그램으로 구성된다. 교육은 4월 7일 입학식을 시작으로 10월 13일까지 진행된다.
원서 접수는 농업기술센터에 직접 방문하거나 이메일로 가능하며, 과정별 세부 교육 내용은 농업기술센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이효숙 농업기술센터 소장은 "농업은 경험 중심 산업을 넘어 데이터와 경영 전략이 성패를 좌우하는 산업으로 전환되고 있다"며 "제18기 과정은 현장에 바로 적용할 수 있는 경쟁력을 키워 대전 농업의 미래를 선도할 핵심 인재를 육성하는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.
