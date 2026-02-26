올해 초등 예비소집서 취학대상아동 99.9% 확인…124명은 소재 파악 중

해외 체류 118명·국내 추정 6명 수사 지속…입학 후에도 점검 이어가기로
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 올해 취학대상아동 32만157명 중 99.9%인 32만33명의 소재가 확인됐지만 124명은 소재가 묘연한 것으로 나타났다. 경찰은 이 가운데 해외 체류가 확인된 118명은 외교부·재외공관과 공조하고 국내 거주로 추정되는 6명은 별도 수사를 이어가고 있다.
교육부는 초등학교 입학을 앞둔 아동의 소재와 안전 확인에 중점을 둔 2026학년도 초등학교 예비소집을 마무리했다고 26일 밝혔다.
이번 예비소집은 지난해 12월 16일부터 올해 1월 30일까지 46일간 전국에서 대면 방식으로 진행됐다. 학교는 초등학교 신입생과 학부모를 대상으로 입학 관련 기본 사항을 안내하는 동시에 취학대상아동이 보호자와 함께 안전하게 생활하고 있는지를 직접 확인했다.
예비소집에 참석하지 않은 아동에 대해서는 학교와 지방자치단체가 유선·영상통화, 행정정보 공동이용을 통한 출입국 사실 확인, 거주지 방문 등 다양한 방식으로 소재와 안전을 점검했다. 이 과정에서 확인이 어려운 경우에는 관할 경찰서에 즉시 수사를 의뢰했다.
교육부에 따르면 학교·지자체·경찰이 협력해 확인한 결과, 올해 취학대상아동 32만157명 가운데 99.9%인 32만33명의 소재가 최종 확인됐다.
다만 24일 기준 124명은 아직 소재 확인이 진행 중이다. 이 가운데 118명은 해외 출국 사실이 확인됐고 6명은 국내 거주로 추정된다.
경찰청은 소재가 확인되지 않은 124명에 대해 수사를 이어가고 있다. 해외 체류 아동 118명은 외교부와 재외공관 협조를 통해 현지 경찰에 수사를 요청했으며, 국내 거주가 추정되는 6명에 대해서도 계속 확인 작업을 벌일 방침이다.
교육부는 3월 초등학교 입학 이후에도 학교 현장과 소통하면서 교육청, 지자체, 경찰 등 관계기관과 협력해 취학대상아동의 소재와 안전 확인을 지속할 계획이다.
