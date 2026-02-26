서울시교육청, '인간 중심 AI 교육' 가이드라인 배부…"학생 주도성 키운다"

수업용 PPT·전용 챗봇까지 지원…정근식 "AI에 종속되지 않는 교육 만들 것"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 학생들이 인공지능(AI)에 종속되지 않고 스스로 배움을 이끄는 주체로 성장할 수 있도록 '인간 중심 AI 교육' 원칙을 담은 'AI·에듀테크 공교육 도입 및 활용 가이드라인'을 개발해 학교 현장에 보급한다고 26일 밝혔다.
이번 가이드라인은 AI 기술을 무조건 확대하는 데 초점을 맞추기보다 교육적 필요성과 안전성을 먼저 따져 책임 있게 활용하도록 돕는 데 방점이 찍혔다.
가이드라인은 인간의 존엄·성장·안전을 최우선 가치로 두고 이를 바탕으로 주도성·합목적성·포용성·안전성·투명성 등 5대 핵심 가치를 교육 현장에 적용할 수 있도록 구성됐다. 학생·교사·학부모가 각자의 역할에 맞는 실천 기준을 따를 수 있도록 해 교육공동체 전체가 AI 시대를 주도적으로 준비하고 책임 있게 활용하도록 지원하는 것이 목적이다.
도입편에서는 단순한 기술 도입이 아니라 교육적 타당성을 먼저 검토하도록 학교·학년 및 교과·교사 개인 등 3단위 맞춤형 사전 기준과 단계별 절차를 제시했다. 특히 기존 에듀테크와 구별되는 생성형 AI 중점 안전 가이드를 별도로 마련해 범용 AI와 교육용 AI의 차이, 할루시네이션·과의존·개인정보 유출 등 7대 위험 요소에 대한 대응 방안, 초·중·고 발달 단계별 도입 원칙을 담았다.
활용편에서는 획일적인 사용법 대신 학교급과 교육 주체별 맞춤형 실천 길잡이를 제시했다. 모든 활용 과정은 ▲활용 전(준비) ▲활용 중(검증) ▲활용 후(성찰)의 흐름으로 설계해 학생과 교사가 도구를 수동적으로 소비하는 데 그치지 않고 비판적으로 검토하고 책임 있게 활용하도록 유도했다.
또 생성형 AI의 교육적 활용 중점 가이드를 통해 수업·평가·과제 등 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 구체적인 실천 요령과 주의 사항도 담았다. 과정 중심의 학문적 윤리를 분명히 안내해 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 표절, 무분별한 의존 등의 문제를 줄이겠다는 취지다.
현장 안착을 위한 지원자료도 함께 제공한다. 서울시교육청은 교사가 별도 제작 부담 없이 곧바로 활용할 수 있는 사전 교육용 PPT를 지원하고, senGPT와 연계한 가이드라인 전용 챗봇을 통해 현장의 궁금증을 실시간으로 해소할 계획이다.
아울러 서울 에듀테크 소프트랩, AI·에듀테크 선도교사단, 교사 개발자 커뮤니티 등과 협력체계를 구축해 학교 현장의 적용을 뒷받침한다. 매월 현장 모니터링도 실시해 AI 기술 발전과 교육환경 변화에 맞춰 가이드라인을 정기·수시로 보완해 나갈 방침이다.
정근식 서울시교육감은 "이번 가이드라인은 AI를 교육적으로 꼭 필요한 경우에만 안전하게 활용하도록 '인간 중심의 AI 교육' 원칙을 정립한 것"이라며 "학생들이 AI에 종속되지 않고 AI를 주도적으로 활용해 인간 고유의 창의성과 비판적 사고력을 발휘할 수 있도록 빈틈없이 지원하겠다"고 밝혔다.
