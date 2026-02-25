장기요양기관 호흡기 감염병 '뚝'…건보공단, 관리 강화로 1년 새 62% 감소

감염병 신고, 6290건→2384건

평가 항목에 '환기' 지표 도입

환절기 예방접종 지표 '신설'

건보공단 "관리 체계 고도화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 장기요양기관에서 코로나19 등 주요 감염병 신고 건수가 2024년 6290건에서 2025년 2384건으로 전년 대비 약 62% 줄었다.

국민건강보험공단은 장기요양기관의 코로나19, 옴, 결핵 등 주요 감염병 발생 신고현황을 발표했다.

장기요양기관에서 발생한 감염병 발생 신고 건수는 2024년 6290건이었으나 2025년 2384건으로 전년 대비 약 62% 줄었다. 다만, 옴과 같은 접촉성 감염병은 증가 추세를 보여 선제적인 대응이 요구된다. 옴은 법정 감염병이 아니어서 신고 의무가 없어 지자체별 방역조치에 사각지대가 발생할 우려가 있다.

건보공단은 "감염병 확산 방지를 위해 지자체와 보건소 등 유관기관과 협력해 감염병 예방교육과 대응을 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.

건보공단은 코로나19 이후 호흡기 감염병 예방의 중요성이 커짐에 따라 장기요양기관 시설급여 평가항목에 '환기' 지표를 신설하고 환기설비 운영여부와 자연환기 횟수 등 환기 상태 확인 항목을 세분화해 시설 환경관리 수준을 체계적으로 관리했다.

아울러 시설급여 평가에 환기관리, 수급자의 환절기 예방접종 지표도 새롭게 도입했다. 수급자 결핵 검진을 포함한 건강진단 실시로 호흡기 감염병 관리 체계를 강화했다.

신고 체계도 기존 서면 방식에서 전산신고 방식으로 전환했다. 감염병 발생 현황을 보다 신속하고 체계적으로 관리할 수 있도록 개선하고 감염별 발생 정보의 정확성과 활용도를 높였다. 신고된 감염병 발생 건에 대해서는 '완치' 또는 '치료종료'시 까지 사후상담을 실시하고 기관의 감염관리 조치 이행 여부를 수시 점검·분석해 현장 대응을 지원하고 있다.

정기석 건보공단 이사장은 "감염병 유형별 특성을 반영한 예방·관리 체계를 고도화하고 관계기관과의 협력을 통해 장기요양기관 내 감염병 예방과 안전한 돌봄 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

