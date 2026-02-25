[AI 사건 리포트] 제주 특급호텔 중국인 피살 사건

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 2월 25일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
제주 특급호텔 중국인 피살 사건
제주서부경찰서는 제주시내 특급호텔 객실에서 30대 중국인 남성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 사건을 수사했습니다.
경찰은 환전하러 호텔에 간 뒤 연락이 두절됐다는 신고를 받고 출동해 시신을 발견했으며, 중국인 남성 3명을 긴급체포하고 자수한 중국인 여성 1명을 포함해 살해 동기와 공모 여부를 조사했습니다.
안성 서울세종고속도로 교량 붕괴 수사
경기남부경찰청은 경기도 안성시 서울세종고속도로 공사 현장에서 교각 상판이 붕괴해 4명이 숨지고 6명이 다친 사고와 관련해 78명 규모의 전담수사팀을 꾸려 수사에 착수했습니다.
경찰은 공사 계획·구조계산 자료·작업 일지 등을 확보해 상판 거치 과정에서 전진형 장비를 후진 작업에 사용하는 등 중대한 작업 방식 위반이 있었는지 따지고, 시공사·하도급사·감리사 책임자들을 상대로 업무상과실치사상 혐의 적용을 검토했습니다.
충남 아산 통근버스와 덤프트럭 추돌 사고
충남 아산시 영인면 35번 국도에서 25일 오전 통근버스가 앞서가던 덤프트럭을 들이받아 11명이 중경상을 입는 사고가 나자, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사했습니다.
경찰은 블랙박스 영상과 운전자 음주 여부, 버스 운행 기록 등을 확인해 졸음운전·안전거리 미확보 가능성을 살피고, 도로 구조와 시야 확보 상태 등도 함께 분석했습니다.
카카오·삼성전자 '테러 협박' 10대 피의자에 사전구속영장 신청
분당경찰서는 카카오·삼성전자 등 대기업 본사를 상대로 폭발물 설치를 시사하는 글을 올린 10대 고등학생 A군에게 공중협박 혐의를 적용해 사전구속영장을 신청했습니다.
경찰은 A군이 인터넷 커뮤니티와 이메일 등을 통해 협박성 메시지를 보낸 정황을 확보하고, 협박 수단·동기·모방 범죄 가능성을 추가로 조사하겠다고 밝혔습니다.
강북 약물 연쇄살인 피의자 추가 피해 수사
서울 강북경찰서는 '강북 약물 연쇄살인' 사건 20대 여성 피의자 김씨의 추가 범행 여부를 확인하는 과정에서, 또 다른 피해자로 추정되는 30대 남성 A씨를 불러 조사했습니다.
경찰은 김씨가 노래주점 등에서 건넨 숙취해소제에 벤조다이아제핀 계열 약물을 섞어 남성 3명에게 마시게 해 2명을 숨지게 하고 1명을 다치게 한 것으로 보고, 휴대전화 포렌식과 연락 기록을 토대로 더 많은 피해자가 있는지 확인하고 있습니다.
