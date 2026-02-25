[내일날씨] 전국 맑다가 흐려져…서울 한낮 15도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 26일은 전국 기온이 대체로 영상권에 머물러 포근한 날씨가 예상된다.
25일 기상청에 따르면 오는 26일 전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지고 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다.
제주도는 곳에 따라 비가 내리고 예상 강우량은 5mm 안팎이다. 밤 사이 강원 북부 산지와 동해안 곳에 따라 비가 내린다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 4도 ▲청주 2도 ▲대전 1도 ▲전주 1도 ▲광주 3도 ▲대구 5도 ▲부산 7도 ▲울산 7도 ▲제주 9도다.
최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 10도 ▲수원 15도 ▲춘천 15도 ▲강릉 12도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 14도 ▲울산 13도 ▲제주 13도다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~3.0m로 일겠다.
