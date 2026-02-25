[내일날씨] 전국 맑다가 흐려져…서울 한낮 15도

서울 아침 최저기온 2도·낮 최고기온 15도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 26일은 전국 기온이 대체로 영상권에 머물러 포근한 날씨가 예상된다.

25일 기상청에 따르면 오는 26일 전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지고 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 포근한 날씨를 보인 22일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민과 관광객들이 휴일을 즐기고 있다.2026.02.22 gdlee@newspim.com

제주도는 곳에 따라 비가 내리고 예상 강우량은 5mm 안팎이다. 밤 사이 강원 북부 산지와 동해안 곳에 따라 비가 내린다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 4도 ▲청주 2도 ▲대전 1도 ▲전주 1도 ▲광주 3도 ▲대구 5도 ▲부산 7도 ▲울산 7도 ▲제주 9도다.

최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 10도 ▲수원 15도 ▲춘천 15도 ▲강릉 12도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 14도 ▲울산 13도 ▲제주 13도다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~3.0m로 일겠다.

