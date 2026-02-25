김경수 만난 中企 "지방 성장, 기업 통해 좋은 일자리 만들어야 가능"

중소기업 중심 지방 주도 성장 위한 현안 논의

김경수 위원장 "5극3특 산업에 中企 참여 확대"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회는 이날 서울 여의도 중기중앙회에서 '김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통회의'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 회의는 최근 정부가 경제 대전환을 위해 추진 중인 지방 주도 성장에 대한 지방 중소기업의 의견을 수렴하고자 마련됐다. 지방시대위원회에서는 김경수 위원장, 조웅환 5극3특정책국장 등이 참석했다. 중소기업계는 김기문 회장을 비롯해 이한욱 한국신기술사업협동조합 이사장(경남), 임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장(전남), 황현배 인천산업유통사업협동조합 이사장(인천), 한영돈 선유산업단지사업협동조합 이사장(경기북부) 등 지방과 수도권 중소기업 대표들이 참석했다.

김기문 중소기업중앙회장(왼쪽)과 김경수 지방시대위원장 [사진=중소기업중앙회]

이날 회의에서 중소기업계는 ▲리쇼어링 기업 인정 범위 확대 ▲지방 전통제조 중소기업 사업전환 지원지역 전략 ▲산업 맞춤형 이론·실습·현장 인재 양성 등을 건의했다.

김기문 회장은 "비수도권 소재 중소기업 63.4%가 수도권과의 경영환경 격차를 크게 느끼고 있고, 과도한 수도권 집중은 저출생과 잠재성장률 저하 등 국가경쟁력 약화로도 이어지고 있다"며 "우리 경제가 최근의 성장세를 이어가려면 수도권·비수도권 간 격차 해소가 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

그러면서 "지방 주도 성장이 성공하려면 지방에 좋은 일자리를 만드는 것이 핵심"이라며 "앵커기업 유치와 함께 중소기업도 고르게 성장하는 산업생태계를 구축하고, 사업전환과 AX(AI 전환)를 통한 지방 전통제조업 혁신, 산업단지 업종 규제 네거티브 전환 등 정책적 지원이 필요하다"고 강조했다.

이에 대해 김경수 위원장은 "5극3특 성장엔진 산업에 중소기업 참여를 확대하고, 인재양성과 재정지원 등 중소기업 맞춤형 지원 정책을 적극 추진하겠다"며 "리쇼어링 범위 확대, 인공지능(AI) 확산 등을 통한 사업전환 지원, 실무형 인재양성 지원 등 지역 중소기업의 경영환경을 개선하고 성장기반을 마련하겠다"고 답했다.

