전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.27 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

국고보조금 부정수급 668억 '역대 최대'…정부, 관리체계 전면 손질

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

25일 제2차 보조금관리위원회 개최·4개 안건 처리
e나라도움에 AI 기술 도입…2031년 1월 재개통
후속 조치 결과 보조사업 평가 및 예산 편성에 반영
사업자 계좌에 방치된 보조금 2조8000억 국고 환수

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 지난해 역대 최대 규모의 국고보조금 부정수급이 적발됐다. 이에 정부는 부정수급 점검 강화부터 정산과 관리 시스템 재구축까지 보조금 관리체계를 전면 손질한다.

기획예산처는 25일 강영규 기획처 미래전략기획실실장 주재로 '2026년 제2차 보조금관리위원회'를 열고 지난해 국고보조금 부정수급 점검 결과와 추진 계획 등 총 4건의 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

◆ 부정수급 단속 강도 강화…현장점검·교육 인력 확대

이번 위원회에서는 ▲2025년 국고보조금 부정수급 점검 결과 및 2026년 점검 계획 ▲보조금 미정산·미징수 관리 현황 및 향후 관리 방안 ▲국고보조금 운영관리 지침 개정안 ▲차세대 국고보조금통합관리시스템(e나라도움) 구축 방안 등을 논의했다.

기획처는 2024년 7월부터 12월까지 집행된 보조사업을 대상으로 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)의 부정징후탐지시스템(SFDS)을 활용해 부정 의심 1만780건을 추출했다. 이 가운데 992건, 667억7000만원 규모의 부정수급을 적발했다. 전년 630건, 493억원 대비 약 1.6배 증가한 수치로, 적발 건수 기준 역대 최대 규모다.

연도별 e나라도움 부정징후 의심사업 점검 결과 [자료=기획예산처] 2026.02.25 aaa22@newspim.com

사업자 계좌에 방치된 보조금 잔액도 전수 조사해 2조8000억원을 국고로 환수했다. 부처 자체 점검에서는 코로나19 극복을 위한 소상공인 방역지원금 중 318억9000만원의 부정수급이 적발됐다.

부처·한국재정정보원·회계법인이 참여한 합동현장점검을 통해서는 317건, 497억원을 적발해 금액과 건수 모두 최대 실적을 기록했다. 부처 자체 점검이 부실하거나 실적이 낮은 기관을 대상으로 한 특별현장점검에서도 106건 중 97건, 251억원이 적발되며 91.5%의 높은 적발률을 보였다.

적발된 사업은 부처별 부정수급심의위원회 심의와 경찰 수사 등을 거쳐 최종 확정된다. 부정수급으로 확정되면 보조금 환수와 함께 최대 5배의 제재부가금 부과, 보조사업 수행 배제, 명단 공표 등의 조치가 이뤄진다.

기획처는 올해 부정수급 단속 강도를 한층 높인다. 합동현장점검을 600건에서 700건으로 확대하고 특별현장점검도 매년 100건 이상 실시할 계획이다. 중앙부처와 지방정부, 공공기관 직원을 대상으로 한 부정수급 단속 교육도 1000명에서 1500명 이상으로 늘린다.

◆ e나라도움 재구축…AI·클라우드 기반 차세대 시스템 정비

방치된 보조금 잔액에 대한 환수도 강화한다. 보조사업 종료 후 정산 지연 또는 잔액 미반납 사례를 전수 조사해 2024년과 지난해 각각 1조7000억원, 1조700억원을 국고로 환수했다.

올해는 2024년도 완료 사업 중 미반납 잔액을 조사해 3월 말까지 반납 실적을 점검하고 반환명령 조치를 내릴 방침이다. 각 부처에는 3월 말까지 사업별·지방정부별 보조금 잔액 반납 실적을 조사해 반환명령을 내리도록 요청할 계획이다. 분기별로 보조금관리위원회 등을 통해 부처별·지방정부별 실적도 점검한다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.30 aaa22@newspim.com

이번에 의결된 국고보조금 운영관리 지침 개정안에는 정산 지연이나 잔액 미반납이 2년 이상인 사업을 부정수급 현장점검 대상에 포함하는 내용이 담겼다. 2개 회계연도 이상 정산하지 않거나 잔액을 반납하지 않은 사업자에 대해서는 추가 교부를 중지할 수 있도록 했다. 재이월 요건도 계약 절차가 완료됐거나 이행 중인 경우로 한정해 관리 기준을 강화했다.

노후화된 e나라도움 시스템은 재구축한다. 2017년 개통 이후 연계 시스템과 데이터가 급증하면서 개편 필요성이 커졌다는 판단에서다. 기획처는 올해 차세대 e나라도움 구축 예산을 확보하고 BPR·ISP를 완료한 뒤 예비타당성조사를 거쳐 2030년까지 시스템을 구축하고 2031년 1월 개통할 계획이다. 모든 국고보조금 집행도 e나라도움으로 일원화해 관리한다.

차세대 시스템은 인공지능(AI)과 클라우드 중심으로 전환한다. AI를 활용해 보조금 교부·집행·정산·사후관리 전 과정을 상시 모니터링하고 부정 의심 사업을 자동 탐지하는 구조다. 모든 국고보조금 집행과 자금 흐름을 e나라도움으로 일원화해 투명성과 관리 효율성을 높인다는 구상이다.

강 실장은 "국고보조금 부정수급은 국가 정책 목적 달성을 저해하고 국민 세금을 낭비하는 중대한 사안"이라며 "후속 조치 결과를 보조사업 평가와 예산 편성에 반영할 것"이라고 말했다.

이어 "중대한 부정에는 제재부가금 부과와 고발, 환수 조치를 철저히 하고 사업 구조가 취약한 경우 전면 재설계도 검토하겠다"며 "보조금 정산과 잔액 반납은 법적 의무인 만큼 한 푼의 세금도 낭비되지 않도록 끝까지 관리하겠다"고 말했다.

aaa22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동