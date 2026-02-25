울진군, 'K-브랜드 어워즈' 대상 3년 연속 수상

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '수소도시'와 '1000만 관광시대'를 향해 달려가는 경북 울진군이 3년 연속 'K-브랜드 어워즈' 미래혁신도시 부문 대상을 수상했다.
25일 서울 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈' 시상식에서다.
TV조선이 한국 대표 브랜드의 우수성을 알리고 응원하기 위해 제정한 '2026 K-브랜드 어워즈'는 국가 경제 발전에 기여한 우수 콘텐츠와 기업, 기관의 브랜드를 선정해 수여하는 상이다.
이번 평가에서 울진군은 울진형 복지체계와 수소산업 생태계 구축을 통해 지방소멸의 위기를 극복하고 지역 발전과 더불어 탄소중립 시대에 국가 경쟁력을 높일 수 있는 기반을 마련한 공로를 인정받았다.
울진군은 ▲울진 원자력수소 국가산단 유치 ▲울진형 복지체계 구축 ▲울진 관광 1000만 시대 준비 ▲농·어업과 산림의 대전환 ▲군민과 소통하고 섬기는 행정 등을 추진해 지방정부 시대를 선도할 수 있는 미래혁신도시의 기틀 마련에 노력하고 있다.
울진군 관계자는 "이번 수상은 울진의 변화와 도전을 군민 모두와 함께 추진해 온 결과"라며 "울진군은 앞으로 원자력수소 국가산단을 성공적으로 조성해 울진의 미래 100년을 열고, 아이부터 어르신까지 모든 세대가 안심하고 행복할 수 있는 전국 최고의 복지도시 울진을 반드시 완성할 것"이라고 했다.
