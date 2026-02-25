尹 '체포 방해' 항소심 3월 4일 첫 공판…내란전담재판부 배당

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 윤석열 전 대통령의 체포 방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의 사건 항소심이 3월부터 시작된다. 앞서 1심은 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고한 바 있다.
25일 법조계에 따르면 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건 항소심을 심리하는 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 오는 3월 4일 오후 2시 첫 공판을 진행한다. 23일 내란전담재판부가 본격 가동된 뒤 이틀 만에 첫 공판이 지정됐다.
앞서 서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)는 1월 16일 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다.
재판부는 윤 전 대통령의 핵심 혐의였던 공수처 체포 방해 혐의에 대해 유죄로 판단했다. 재판부는 공수처가 '직권 남용 혐의의 관련 범죄'로써 내란죄를 수사할 권한이 있다고 판시했다.
또 서울서부지법에서 발부받은 체포영장도 형사소송법상 토지관할이 인정돼 적법하다고 보았다.
재판부는 윤 전 대통령이 국무위원 일부의 심의권을 침해했다는 직권 남용 혐의에 대해서도 유죄로 봤다.
재판부는 "대통령은 국무회의를 소집하는 경우 국무위원 전원에게 소집 통지를 해야 한다"며 "일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 경우, 해당 국무위원의 심의권이 침해되었다고 봐야 한다"고 판시했다.
다만, 재판부는 계엄 선포와 관련해 허위 사실이 담긴 프레스 가이던스(PG)를 외신에 전파한 혐의에 대해서는 무죄로 판단했다.
윤 전 대통령과 내란특검팀은 모두 1심에 불복해 항소했다.
