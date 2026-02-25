조용식 선대위, 최정호·최병관 정책연대 정면 비판

"구호 아닌 검증된 실행력으로 평가받겠다"
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 익산시장 예비후보 선거대책위원회가 25일 논평을 내고 최정호·최병관의 '정책 연대' 선언을 강하게 비판했다.
조 예비후보 선대위 배승철 위원장은 이날 "이번 연대가 시민을 위한 책임 있는 선택인지, 정치적 이해관계에 따른 결합인지 분명히 따져봐야 한다"며 "가치와 신뢰가 아닌 선거 구도 중심의 연대라면 공감을 얻기 어렵다"고 주장했다.
배 위원장은 최정호 예비후보를 겨냥해 과거 국토교통부 장관 후보자 지명 당시 부동산 관련 의혹으로 낙마한 전력을 언급하며 "도시 개발과 성장 배당을 말하기에 앞서 충분한 설명과 책임이 선행돼야 한다"고 지적했다. 이어 "도시 미래 설계는 도덕성과 공공성에 대한 신뢰 위에서 가능하다"고 강조했다.
최병관 전 후보에 대해서는 윤석열 대통령 당선자 인수위원회 참여 경력을 거론하며 "행정 경험 자체가 아니라 그 정치적 상징성을 시민이 어떻게 받아들일지 고민해야 한다"고 밝혔다. 두 인물의 결합이 '가치 연대'인지 '정치 생존 연대'인지 의문이라는 주장도 덧붙였다.
선대위는 "익산은 정치적 실험장이 돼서는 안 된다"며 "투기 논란과 권력 중심 정치의 결합이 지역 발전을 담보할 수 있는지 시민이 냉정하게 판단할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "조용식 후보는 지난 5년간 지역 산업 기반 재편과 청년 일자리 창출을 준비해 왔다"며 "정치적 이벤트가 아닌 실행 가능한 구조 개혁으로 승부하겠다"고 강조했다. 또 "정치는 구호가 아니라 결과로 평가받는다"며 "최종 판단은 시민의 몫"이라고 말했다.
