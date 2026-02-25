김상권 예비후보 "초등 돌봄 확대와 방학 중 급식 전면 지원"

방학 급식 지원 및 종사자 처우 개선
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김상권 경남교육감 예비후보가 학생복지 분야 1호 공약으로 초등 돌봄 확대와 방학 중 급식 전면 지원을 제시했다.
김 예비후보는 25일 오전 경남도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "돌봄부터 급식까지 공교육이 책임지겠다"고 밝혔다.
그는 "맞벌이·한부모·조손가정 등 돌봄이 필요한 학생의 방과후 공백을 없애겠다"며 "돌봄교실을 단계적으로 확충하고, 지원 대상을 초등 4학년까지 확대하겠다"고 말했다.
그는 또 "숙제 지도, 기초학력 보충, 독서·예체능 활동 등 학교 내 방과후 프로그램을 강화해 사교육비 부담을 줄이겠다"며 "지역 학원·전문 강사 등 검증된 민간 인력을 방과후 교육에 참여시키겠다"고 강조했다.
김 예비후보는 "사교육과 경쟁이 아닌 협력 구조로 양질의 교육 서비스를 공교육 안으로 끌어들이겠다"고 설명했다. 교사의 돌봄 부담은 줄이고 수업과 생활지도에 집중할 수 있도록 전담 인력 체계를 확대하겠다는 구상도 내놨다.
방학 중 급식 지원도 주요 공약으로 제시했다. 김 예비후보는 "공식 프로그램에 참여하는 학생에게는 급식을 전면 지원하겠다"며 "방학은 학력 격차를 줄일 수 있는 결정적 시기인 만큼 학습 지원과 급식 제공을 함께 추진하겠다"고 약속했다.
또 "급식 확대가 현장 노동자의 희생을 전제로 해서는 안 된다"며 "급식종사자 처우 개선과 근무수당 현실화, 대체 인력 시스템 구축 등을 추진하겠다. 예산 구조조정과 도·시군 협력을 통해 재원을 확보하겠다"고 전했다.
김 예비후보는 "돌봄이 해결되면 부모는 안심하고 일할 수 있고, 급식이 해결되면 아이들은 학습에 집중할 수 있다"며 "이는 복지가 아니라 경남의 미래를 위한 가장 현실적인 투자"라고 강조했다.
