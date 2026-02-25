전북권역 재활병원 건립 본격화…내년말 완공 목표

총사업비 764억 원 확대·국비 98억 원 추가 확보

150병상 규모 공공재활의료 인프라 확충 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 25일 전북권역 재활병원 건립사업을 본격 추진한다고 밝혔다. 오는 3월 사업부지 철거공사에 이어 6월 착공, 내년 말 완공을 목표로 한다.

이번 사업은 2019년 공공어린이재활의료센터, 2021년 권역재활병원 공모에 각각 선정된 데 따른 것이다.

전북권역 재활병원 조감도[사진=전주시]2026.02.25 lbs0964@newspim.com

이후 치료 연속성 강화를 위해 두 시설을 통합 설치·운영하는 방향으로 확정되면서 총사업비는 기존 560억 원에서 국비와 지방비를 포함한 764억 원으로 늘었다. 시는 지난해 말 국비 98억 원을 추가 확보해 사업 추진에 탄력을 받았다.

재활병원은 예수병원 제2주차장 부지에 지하 3층~지상 7층, 연면적 1만7103㎡ 규모로 건립된다. 150병상 입원 병동과 20병상 낮병동, 재활 전문 외래진료 기능을 갖출 예정이다.

시는 재활병원을 중심으로 지역사회 연계 재활 프로그램을 운영해 환자의 사회복귀와 삶의 질 향상을 지원한다는 방침이다.

김현옥 전주시 복지환경국장은 "권역 재활병원 건립은 지역 주민의 오랜 염원이 담긴 사업"이라며 "2027년 말 개원을 목표로 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com