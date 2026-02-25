SK에코플랜트·SK에코엔지니어링 '반도체 전문가' 3기 배출

성균관대 하이테크솔루션 학과 석사 3기 학위수여

졸업생 8명 전원 반도체 관련 현업 배치

자회사 SK에코엔지니어링과 인적 자원 공유

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = SK에코플랜트와 자회사 SK에코엔지니어링은 지난 24일 경기도 수원 성균관대학교 자연과학캠퍼스 삼성학술정보관에서 '하이테크솔루션 학과' 석사과정 3기 학위수여식을 개최했다고 25일 밝혔다.

하이테크솔루션 학과는 두 회사가 2022년 성균관대와 협력해 개설한 교육부 정식 인가 석사 과정이다. 수료 시 공식 공학 석사 학위를 취득할 수 있다. 교육 과정은 반도체 제조시설(FAB) 건설 등 하이테크 건설엔지니어링 기반 기술과 인공지능(AI), 건설정보모델링(BIM), 디지털 트윈 등 첨단기술 역량 중심으로 구성됐다.

[사진=SK에코플랜트]

이번 3기 졸업생 8명은 전원 반도체 관련 현업에 배치됐다. 앞서 지난해 배출된 2기 졸업생 11명 역시 반도체 및 AI 데이터센터 관련 부문에서 실무를 수행하고 있다. 현재 4기 과정을 운영 중이며 올해 상반기 내 5기 선발을 진행할 예정이다.

이번 인력 배치는 최근 SK에코플랜트의 100% 자회사로 편입된 SK에코엔지니어링과의 시너지 창출 측면에서도 의미가 있다. 동일한 교육을 이수한 인적 자원을 공유함으로써 프로젝트 수행 전문성을 높이고 기술적 통합을 강화할 수 있을 것으로 예상된다.

SK에코플랜트 관계자는 "전문 인력은 AI 인프라 설루션 공급자 비전을 달성하기 위한 중요 자산"이라며 "핵심 사업 부문에 실무와 이론을 겸비한 인력을 전면 배치해 조직 전반에 전문성을 강화하겠다"고 말했다.

dosong@newspim.com