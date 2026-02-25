'강서 국회대로 인근' 도심 공공주택 복합지구 지정…5973가구 공급

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 서울 강서구 국회대로 인근 일대가 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정됐다고 25일 밝혔다.

강서 국회대로 인근 도심 공공주택 복합지구 예정지구 위치도 [사진=LH]

이번 예정지구 지정은 주민 등의 의견청취를 위한 공람공고 절차에 따른 것으로, 공공주택특별법에 따라 공고가 이뤄진 지역은 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 간주된다. 해당 지구는 당초 '화곡2동 주민센터 인근'으로 불렸으나, 지역 특성을 반영해 '강서 국회대로 인근'으로 명칭이 변경됐다.

강서 국회대로 인근 복합지구는 면적 24만㎡ 규모로, 총 5973가구가 공급될 예정이다. 이는 LH가 추진 중인 도심복합사업 대상지 가운데 최대 규모다.

도심 공공주택 복합사업은 민간 정비사업이 장기간 지연된 역세권·저층 주거지 등 노후 도심을 대상으로 공공이 주도해 수용 방식(현물보상)으로 신속하게 주택을 공급하는 사업이다. LH는 2021년부터 전국 46곳에서 약 7만8000가구 규모의 도심복합사업을 추진 중이다.

이번 사업지는 지하철 2·5호선 까치산역과 인접해 있으며, 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업이 진행 중인 구간과도 가깝다. 목동 생활권과 맞닿아 있어 교통 접근성과 교육·생활 인프라 측면에서 주거 여건이 양호하다는 평가다. 대규모 공급이 현실화될 경우 서울 서남권 주택 수급 안정에도 일정 부분 기여할 것으로 기대된다.

예정지구로 지정됨에 따라 1년 이내 토지등소유자 3분의 2 이상, 토지 면적의 2분의 1 이상 동의를 확보하기 위한 절차가 진행된다. 이후 중앙도시계획위원회 및 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 본 지구 지정이 완료된다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 "강서 국회대로 인근 도심복합지구는 서울 주택 공급에 의미 있는 전환점이 될 사업"이라며 "주민 간담회와 컨설팅 등을 통해 소통을 강화하고, 조속한 본 지구 지정이 이뤄질 수 있도록 동의율 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

