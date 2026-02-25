전체기사 최신뉴스 GAM
부산시, 동백상회 입점 기업 모집…중소기업 판로 지원 강화

기사입력 :

최종수정 :

신세계와 중소기업 제품 홍보
6개월 제품 공급 기회 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산경제진흥원은 25일부터 3월 10일까지 우수제품 쇼핑숍 동백상회 입점 기업을 모집한다고 밝혔다.

동백상회는 부산 중소기업·소상공인 제품 홍보와 판로 지원을 위해 부산시와 신세계백화점이 신세계백화점 센텀시티점 지하 2층에 마련한 상생 공간이다.

부산 우수 제품 쇼핑 숍 동백상회 [사진=부산시] 2025.12.23

2023년 3월 개점 후 현재 30개 기업이 100여 종 제품을 전시·판매 중이며 웹 카탈로그(busancamellia.shop)로도 확인 가능하다.

모집 규모는 예비 기업 포함 50개사 내외다. 최종 선정 기업은 입점 후 6개월 이상 자사 제품을 공급하며 매장 운영·관리, 특별 판매전 등 판촉 활동을 지원받는다. 심사는 3월 말부터 5월까지 상품 검증을 거쳐 진행되며 6월부터 3종 이하 제품 공급이 이뤄진다.

올해는 예비 기업 20개사를 추가 선정해 카탈로그 게재, 선물세트 활용 등 홍보를 강화한다. 희망 시 브랜드데이로 매장에서 소비자 대응도 가능하다.

부산시는 동백상회를 중심으로 시즌 기획전, 브랜드데이, 지역축제 연계 행사 등 홍보와 기업 교육·상담, 신규 선물세트 기획을 추진한다. 이를 통해 공공·민간 상생 오프라인 거점으로 육성한다.

신청은 다음달 10일까지 부산경제진흥원 누리집 공고를 참고해 메일로 제출하면 된다.

김봉철 디지털경제실장은 "동백상회는 지역 우수 제품의 대표 상생 공간"이라며 "경쟁력 있는 기업 기회 확대와 지역 제품 구매 문화 확산으로 경제 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

