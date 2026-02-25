전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
노랑풍선, '옐로팡딜 유럽 전용 회차' 오픈

3월 2일까지 최대 20만원 즉시할인 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 자사 딜 서비스 '옐로팡딜'을 통해 유럽 전용 회차 상품을 선보인다고 25일 밝혔다. 이번 프로모션은 오는 3월 2일까지 한정으로 진행되며, 상품별 최대 20만원 즉시 할인 혜택을 제공한다.

회사에 따르면 이번 '옐로팡딜 유럽 전용 회차'는 스페인·포르투갈, 영국·프랑스, 동유럽·발칸, 튀르키예 등 유럽 핵심 인기 지역을 중심으로 구성됐다. 국적기 직항편과 특급 호텔, 현지 특식, 주요 관광지 내부 입장 등을 포함해 상품 경쟁력을 강화한 것이 특징이다.

특히 스페인·포르투갈 9일 상품은 티웨이항공 왕복 직항편을 이용하며, 스페인 전문 가이드 동행과 개인 수신기 대여 서비스를 제공한다. 바르셀로나, 몬세라트, 마드리드, 톨레도, 파티마, 리스본, 세비야, 론다, 그라나다, 발렌시아 등을 아우르는 일정으로, 전 일정 3~4성급 호텔 숙박과 45인승 이상 대형 버스를 통한 편안한 이동이 포함된다. 또한 빠에야, 하몽, 샹그리아 등 스페인 10대 특식과 함께 성가족 성당, 구엘공원, 프라도미술관, 알함브라 궁전 등 8대 내부 관람이 제공된다.

헝가리 부다페스트. [사진=노랑풍선]

영국·프랑스 9일 상품은 아시아나항공을 이용하며, 전 일정 3~4성급 호텔(영국 전 일정 4성급) 숙박으로 구성됐다. 베르사유 궁전과 루브르 박물관, 몽생미셸 수도원, 스톤헨지, 코츠월드, 옥스퍼드 관광이 포함되며, 비스터빌리지 아울렛 자유 쇼핑 일정도 마련됐다. 에스카르고, 부르기뇽, 피시앤칩스 등 특식 3회도 제공한다.

아울러 동유럽·발칸 5국 11일 및 6국 12일 상품 역시 아시아나항공 직항편을 이용한다. 체코·오스트리아·헝가리와 함께 크로아티아·슬로베니아 등을 아우르는 일정으로, 프라하·부다페스트·두브로브니크 자유시간과 2대 야경 감상이 포함됐다. 프라하 5성급 호텔 1박 업그레이드(또는 월드체인 4성급)와 현지 특식, 노랑풍선 단독 10대 음식 체험 등 차별화된 구성을 내세운다.

튀르키예 일주 9일 상품은 아시아나항공을 이용하며, 전 일정 5성급 특급호텔(월드체인 3박)과 온천호텔 숙박이 포함된다. 밸리댄스, 피에롯티 케이블카, 보스포러스 해협 크루즈 등 약 150유로 상당의 3대 옵션이 포함돼 추가 비용 부담을 낮췄다. 또한 11대 현지 특식과 함께 데린쿠유 지하도시, 에페소 유적지, 히에라폴리스, 톱카프 궁전 등 핵심 관광지 내부 입장 일정도 제공한다.

노랑풍선 관계자는 "이번 옐로팡딜 유럽 전용 회차는 항공 좌석을 사전에 확보해 가격 경쟁력을 높이고, 특급 호텔과 핵심 관광을 강화해 상품 완성도를 끌어올린 것이 특징"이라며 "한정 기간 동안 진행되는 만큼 유럽 여행을 계획 중인 고객들에게 합리적인 기회가 될 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com

