청와대 "국민안전비서관 신설…정부 핵심가치, 국민 생명·안전 지킬 것"

강유정 "범죄 위협에 국가 대응 역량 강화"

범죄 예방·공공 안전 정책 컨트롤 타워

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 25일 "이재명 정부의 국정 운영 핵심 가치인 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 국민안전비서관을 신설한다"고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 25일 서면 브리핑을 통해 "국민 생활과 안전을 침해하는 다양한 범죄와 위협에 대해 국가 대응 역량을 강화하기 위해서"라며 이같이 밝혔다.

민정수석실 산하에 신설된 국민안전비서관은 범죄 예방과 공공 안전 정책을 총괄 조정하는 컨트롤 타워 역할을 한다. 강 대변인은 "국민안전 정책 점검 및 법·제도 개선, 범죄·사고 대책의 체계적인 관리 및 공공 안전·범죄 실태를 종합 분석해 민생 침해 요인을 예방하고 대응하는 역할을 수행한다"고 전했다.

강 대변인은 "이재명 정부는 국민이 안심하고 생활할 수 있는 '안전한 사회', '기본이 튼튼한 사회' 실현을 위해 국민 일상을 위협하는 위험을 사전에 예방하고 대응할 수 있도록 통합 안전 관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 알렸다.

