국표원, AI·로봇 등 첨단산업 국제표준 선점 459억 집중투자

국가표준기술력 향상사업 82개 신규과제 공고

AI·미래차·로봇 등 15개 분야…올해 34억 늘려

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 첨단산업의 국제표준을 선점하기 위해 적극 나서고 있다.

산업통상부 국가기술표준원(원장 김대자)은 첨단산업 분야의 수출 증진과 글로벌 표준 선점 지원을 위해 '2026년도 국가표준기술력 향상사업'의 신규과제 82개를 공고한다고 25일 밝혔다.

올해는 전년 대비 34억원이 증액된 459억원을 투자해 첨단산업 분야의 표준 선도 기반을 한층 강화할 계획이다.

특히 AI·미래차·로봇 등 M.AX 분야를 비롯한 첨단산업 15개 분야 신규 과제에 86억원을 집중 지원한다. 또한 그간 중점적으로 지원했던 국제표준뿐만 아니라, 반도체·디스플레이 등 기술변화의 속도가 빠르고, 제품·부품의 사양을 결정하는 '사실상표준'으로 지원 범위를 확대한다.

첨단산업 분야의 표준 선점은 세계 신시장 진입과 확산을 좌우하는 핵심 요소로 우리 기술이 국제표준에 반영될 경우, 국내 산업 전반의 수출 경쟁력 제고로 이어질 전망이다.

아울러 급격한 기술변화가 이루어지는 사실상표준 분야에 선제적 지원을 확대함으로써, 우리 기업의 글로벌 기술 주도권 우위 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김대자 국표원장은 "표준은 미래기술의 방향성과 기준을 정립하여 시장 진입을 앞당기는 전략"이라며 "첨단산업 분야를 선도하기 위해 우리 기업들이 필요로 하는 표준 개발을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

