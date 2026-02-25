LS일렉트릭 "풍력 발전량 92% 맞혔다"…AI 예측으로 VPP 속도

제주 실증서 오차율 8%…전력거래소 인센티브 기준 충족

'이중 예측 구조' 적용…전력중개 사업 본격 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS일렉트릭이 인공지능(AI) 기반 풍력 발전량 예측 기술을 개발했다. 예측 정확도를 끌어올려 전력중개 사업 확대에 나선다.

LS일렉트릭은 'AI 기반 풍력 발전량 예측 모델'을 개발하고 최근 실증을 마쳤다고 25일 밝혔다. 풍력은 기상 변수에 따른 변동폭이 커 발전량 예측이 까다로운 분야다.

이 기술을 지난해 말 제주 풍력단지에 적용했다. 기상 변동성이 큰 11월에도 예측 정확도 약 92%를 기록했다. 예측 오차율은 8% 수준이다. 통상 10% 안팎인 오차율을 낮췄다. 전력거래소 '재생에너지 발전량 예측제도' 인센티브 기준에 해당하는 수준이다.

LS일렉트릭 관계자들이 안양 R&D센터에 위치한 관제센터에서 재생에너지 발전량 예측 결과를 확인하고 있다. [사진=LS일렉트릭]

핵심은 '이중 예측 구조'다. 광범위한 기상 정보와 지형·고도·경사 등 지역 특성을 반영했다. 개별 터빈의 미세한 성능 편차도 분석했다. 머신러닝과 딥러닝 알고리즘을 통합 적용해 출력 변화를 정밀 예측했다.

LS일렉트릭은 이 기술을 토대로 가상발전소(VPP) 사업에 속도를 낸다. VPP는 흩어진 재생에너지원을 하나의 발전소처럼 운영하는 시스템이다. AI 기반 예측으로 공급 전략을 최적화한다. 재생에너지 변동성을 낮추는 역할을 한다.

전력중개 사업에서 예측 정확도는 수익과 직결된다. 재생에너지 사업자는 하루 전 발전량을 예측한다. 다음날 실제 발전량과의 오차율이 기준을 충족하면 정산금을 받는다. 오차가 작을수록 보상이 커진다.

LS일렉트릭 관계자는 "한층 고도화된 풍력 발전량 예측 기술을 통해 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하고 국내 전력계통망의 안정화, 효율화에 기여하는 것은 물론 재생에너지 발전 사업자의 수익도 극대화하는 일석삼조의 효과를 기대한다"고 말했다.

이어 "육지 재생에너지 입찰제도 시행에 앞서, 재생에너지 사업자들에게 반드시 필요한 정확도 높은 예측기술과 혁신적인 솔루션을 제공해 VPP 사업에 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.

syu@newspim.com