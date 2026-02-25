[일본 증시] 닛케이, 최고치 경신하며 종가 기준 첫 5만8000선 돌파

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 25일 닛케이주가는 중의원 선거 이후인 지난 10일에 기록한 5만7650엔을 크게 웃돌며 약 2주 만에 최고치를 경신했고, 종가 기준으로 처음 5만8000엔대를 돌파했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 2.20%(1262.03엔) 상승한 5만8583.12엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 0.71%(27.18포인트) 오른 3843.16포인트로 마감했다.

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 전날 미국 증시에서 반도체 관련 종목 등이 상승한 것이 호재로 작용했다. 일본은행(BOJ)의 차기 심의위원으로 비둘기파 두 명이 후보에 오르면서 조기 금리 인상 관측이 후퇴했다는 시각이 퍼진 점도 해외 단기 자금의 주가지수 선물 매수를 가속했다.

닛케이주가는 장 초반부터 상승 출발해 점차 상승 폭을 넓혔다. 전날 미국 증시에서는 인공지능(AI)으로 대체될 수 있다는 우려로 매도됐던 소프트웨어 관련주가 반등했고, 반도체 관련주에도 매수세가 확대됐다.

25일 예정된 엔비디아 분기 실적에 대한 기대가 커지는 가운데 도쿄 시장에서는 어드밴테스트와 도쿄일렉트론 등이 상승을 이끌었다. 전선 대기업 후지쿠라는 주식 분할 발표를 계기로 추가 상승했다.

정오 무렵 BOJ 차기 심의위원 인사안이 전해지자 상승세에 더욱 탄력이 붙었다. 후보로 거론된 추오대학교 아사다 도이치로 명예교수와 아오야마가쿠인대학교 사토 아야노 교수는 금융 완화와 재정 지출에 적극적인 인물로 평가된다.

다카이치 사나에 총리가 BOJ의 금리 인상에 난색을 보였다는 24일 마이니치신문 보도도 있어, BOJ가 조기 추가 금리 인상에 나서기 어려울 것이라는 전망이 강화됐다.

주식시장에 우호적인 환경이 이어질 것이라는 기대 속에 오후 장에서는 닛케이주가 상승 폭이 1500엔을 넘기며 5만8800엔대를 기록하기도 했다.

닛케이주가 다음 목표선인 6만엔도 시야에 들어오면서, 고점에서는 차익실현 매물이 나왔다. 업종별로는 추가 금리 인상 관측 후퇴로 은행주가 하락했고 철강주 하락도 두드러졌다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 8조8873억 엔, 거래량은 27억7074만 주였다. 상승 종목 수는 876개로 전체의 약 55%였고, 하락은 660개, 보합은 61개였다.

주요 종목 중에서는 패스트리테일링, 코나미그룹, 추가이제약, 디스코가 상승했다. 반면 소프트뱅크그룹, 이비덴, 니토리홀딩스, 시즈오카파이낸셜그룹은 하락했고, 미쓰비시중공업과 IHI도 내렸다.

닛케이주가 3개월 추이 [자료=QUICK]

