현대차 코나·기아 니로 화재 위험…37개 차종 10.7만대 리콜

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 화재 발생 가능성 등 제작 결함이 발견된 현대차 등 차종 10만7158대에 대해 자발적 시정조치(리콜)를 실시한다.

현대자동차 리콜 대상 차종 [자료=국토교통부]

25일 국토교통부는 현대차와 기아, 비엠더블유코리아에서 제작·수입·판매한 37개 차종 10만7158대에서 제작 결함이 발견돼 리콜한다고 밝혔다.

현대차 코나 전기차 등 4개 차종 3만7690대는 배터리관리시스템 소프트웨어 설계 미흡으로 고전압배터리 문제 발생 시 사전에 감지하지 못해 고전압배터리에서 화재가 발생할 가능성이 있어 2월 27일부터 시정조치에 들어간다.

기아 니로 전기차 1590대 같은 이유로 동일 일자부터 시정조치를 시행한다. 비엠더블유코리아 520i 등 32개 차종 6만7878대는 스타터 모터 내부 부품 단락으로 인한 화재 발생 가능성으로 3월 4일부터 시정조치가 개시된다.

내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 또는 차대번호를 입력해 확인할 수 있다.

