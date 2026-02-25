전체기사 최신뉴스 GAM
산업부, 섬유기업 탄소감축 지원…기업당 최대 1억

탄소배출량 측정설비 지원
오는 3월 25일 접수 마감

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 탄소를 많이 배출하는 노후설비를 교체하거나 탄소배출량 측정 설비를 도입하는 섬유기업에 정부가 최대 1억원을 지원한다.

산업통상부(장관 김정관)는 '2026년도 섬유소재 공정 저탄소화 기반조성사업'(국비 22억원)의 참여기업을 오는 3월 25일까지 모집한다고 25일 밝혔다.

섬유산업은 원단 제조 및 염색 과정에서 고온·고압을 많이 사용하는 공정 특성상 에너지 사용량 및 탄소 배출량이 많은 업종으로 알려져 있다.

또한 국내 섬유기업들은 글로벌 패션기업들로부터 높은 수준의 저탄소화를 요구받고 있고, 자동차 등 주요 제조업에 소재를 공급하는 후방산업 역할을 맡고 있는 만큼 원청기업으로부터 탄소배출량 보고 및 감축 요구가 많은 업종이기도 하다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.02.25 dream@newspim.com

이에 산업부는 지난 2023년부터 섬유기업에 고효율 공기압축기, 저전력 모터, 폐수열교환기 등 저탄소 설비로의 교체를 지원해오고 있다.

지난해부터는 제품별 탄소배출량 제출을 요구하는 EU의 디지털제품여권(DPP) 규제에 대응할 수 있도록 전력량계, 유량계 등 에너지 사용량을 측정하기 위한 설비까지 지원 범위를 확대했다.

특히 올해는 산업부 주도로 '디지털제품여권 대응 한국형 산업공급망 데이터 플랫폼 구축'을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립이 진행되는 만큼, 금번 사업을 통한 섬유기업들의 탄소배출량 측정·보고·검증(MRV) 역량 강화는 향후 탄소데이터 활용의 중요한 밑거름이 될 전망이다.

산업부는 이번 사업을 통해 중소·중견기업은 70%, 대기업은 50%까지 설비 설치 비용을 지원한다. 또한 선정된 업체는 탄소감축 전문가의 컨설팅(자문)을 받을 수 있고, 탄소감축효과가 상위 30%에 해당하는 경우 '탄소감축 확인서'도 발급받을 수 있다. 자세한 내용은 산업부 홈페이지(www.motir.go.kr)와 동 사업 관리플랫폼(in.ktextile.net)에서 확인 가능하다.

이민우 산업부 산업정책관(국장)은 "탄소 감축을 넘어 이제는 탄소 데이터 관리까지 중요한 수출 역량이 되고 있다"면서 "섬유와 같이 글로벌 탄소 규제가 먼저 도입되는 업종부터 관련 플랫폼 구축 및 데이터 연계·활용을 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

